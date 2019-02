Ausdauersportarten freuen sich steigender Begeisterung in der Bevölkerung - so auch in der Altmark.

Stendal l Die Vorbereitungen auf die Saison 2019 laufen bei den Veranstaltern bereits auf Hochtouren.

Los geht es bereits am Samstag, 9. März – also in nicht einmal vier Wochen. Bereits zum 17. Mal findet dort die „Schlammschlacht“ rund um die Landessportschule Osterburg statt. Fünf Kilometer laufen, 25 Kilometer auf dem Rad und danach noch einmal 5.000 Meter laufen stehen auf dem Programm. Daneben werden auch Wettbewerbe für Jedermann und Kinder angeboten. Letztere führen damit die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele im Duathlon des Landkreises Stendal durch.

Duathlon beim Tangermünder LV

Neben den genannten Vereinen organisiert auch der Tangermünder LV 1994 einen Duathlon am 5. Mai 2019. Hier erhöht sich die Radstrecke gegenüber dem Saisonstart in Osterburg um 3.000 Meter. Ebenso wird ein Jedermann-Wettbewerb ausgetragen. Eine Besonderheit ist der Duathlon in der Staffel. Diese bilden je ein Radfahrer und ein Läufer.

Triathlon

In der Folge startet der altmark3cup. Dieser setzt sich aus den drei Triathlon-Veranstaltungen in Arendsee, Wischer und Havelberg zusammen. Gesucht werden hier die besten Altmärker. Dieser Wettstreit richtet sich vor allem an Freizeitsportler, die auf anspruchsvollen und attraktiven Wettkampfstrecken in der Altmark eine echte Herausforderung erleben möchten. Gewertet werden dabei alle Teilnehmer, die keinen DTU-Starterpass besitzen.

Der Startschuss erfolgt am Sonntag, 16. Juni, beim 22. Arendsee-Triathlon auf der Queen Arendsee. Denn die Besonderheit ist hier der Start vom Schaufelraddampfer in die 500 Meter lange Schwimmstrecke. Es folgen 26 Kilometer auf dem Rad und 5.000 Meter laufen. „Ebenso feiern wir hier eine Premiere: Erstmals bieten wir in Kooperation mit dem O-See Triathlon in Uelzen (23. Juni 2019) die Double Half an. Das bedeutet, die Langdistanz wird aufgeteilt in zwei halbe Strecken innerhalb einer Woche. Dieses Angebot richtet sich speziell an Sportler, die sich mit der Langdistanz beschäftigen, diesen Schritt aber noch nicht gewagt haben“, erklärt Kersten Friedrich, Vorsitzender der Triathlonfüchse Osterburg und Organisator des Arendsee-Triathlons.

Verlosung eines besonderen Startplatzes

Es gibt aber noch ein weiteres Highlight: „Wir verlosen einen Startplatz zum Ironmann in Hamburg 2020“, so Friedrich. Bereits am Vortag findet der Kindertriathlon am Arendsee statt.

Der zweite Wettkampf im altmark3cup findet am Sonntag, 14. Juli, in Wischer statt. Beim 31. Altmark-Triathlon führt der Sieg über 750 Meter Schwimmen, 14,5 Kilometer Radfahren sowie 5.000 Meter laufen.

Weiter geht es nur eine Woche später mit dem Finale im altmark3cup beim 13. Havelberg-Triathlon. Der RSC Organ bittet am 20. Juli ebenso zu 750 Metern schwimmen, bevor 22 Kilometer auf dem Rad zu absolvieren sind. Die Laufstrecke hat eine Länge von 5.000 Metern.

Laufsport

Für alle Aktiven, denen eine Laufstrecke bereits ausreicht, gibt es im Jahr 2019 wieder zahlreiche Angebote in der Altmark. Das wohl Bekannteste findet am Sonntag, 14. April, bereits zum zwölften Mal statt: der Tangermünder Elbdeichmarathon, zu dem sich bisher schon gut 1.500 Läuferinnen und Läufer angemeldet haben. Neben der Marathon-Strecke wird auch eine Strecke über zehn Kilometer, ein Halbmarathon sowie ein Mini-Marathon (4,2 Kilometer) für Kinder angeboten.

Am 3. November wird die Ausdauersport-Saison in der Altmark dort abgerundet, wo sie im März auch beginnt: An der Landessportschule in Osterburg findet der 35. Osterburger Altmarklauf statt.