In der NOFV Oberliga Süd fällt erst am 30. und damit letzten Spieltag welche Mannschaft in die Relegation muss.

Stendal l Nach dem 29. Spieltag der Saison 2017/18 in der NOFV Oberliga Süd gibt es noch vier Teams, die für die Relegation um den Erhalt der Spielklasse in Frage kommen. Darunter ist, mit den schlechtesten Ausgangsbegdingungen der 1. FC Lok Stendal. Spannender 30. Spieltag Richtig spannend dürfte der 30. und damit letzte Spieltag der Saison am 3. Juni (Sonntag) werden, denn vier Teams können noch eine „Saison-Verlängerung“ in Sachen Relegation erfahren. In folgenden drei Partien wird der 13. Rang ermittelt: 1. FC Lok Stendal - Bischofswerdaer FV SV SCHOTT Jena - VFC Plauen Union Sandersdorf - Wismut Gera Bischofswerdaer FV ist Staffelsieger Die Altmärker müssen dabei praktisch gegen eine Übermannschaft spielen. Bischofswerda (73 Punkte) steht als Staffelsieger und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost fest. Die Mannschaft hat im Saisonverlauf lediglich zweimal verloren. Für den 1. FC Lok Stendal gibt es praktisch zwei Optionen, wenn die Relegationsspiele umschifft werden sollen: Siegt das Team, dann wird es mit 35 Punkten mindestens Zwölfter, weil Sandersdorf und Gera gegeneinander spielen. Lok Stendal hatte besseres Torverhältnis Holt Lok gegen Bischofswerda ein Remis heraus, dann muss Schott Jena verlieren. Lok hätte dann das bessere Torverhältnis. Verlieren die Altmärker, dann geht es in die Relegation gegen den Fünftletzten der Oberliga Nord. „Wir hatten nach dem 2:1 für Jena II gute Chancen, den Ausgleich zu erzielen, unter anderem durch Christos Iereidis. Die wurden nicht genutzt. Stattdessen bekamen wir kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Elfmeter den dritten Gegentreffer. Wir haben in diesem Spiel die Massen der Zweikämpfe verloren“ so Lok Stendals Chefcoach Sven Körner zurück blickend. Nun jedoch steht das Entscheidungsspiel am Sonntag daheim im Fokus. Körner fordert: „Ganz klar, private Dinge müssen angesichts dessen zurück gestellt werden.“

