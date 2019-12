Die Bambini des Post SV Stendal haben im Vereinshaus Weihnachten gefeiert.

Stendal l Die Eltern hatten für ein üppiges Büfett gesorgt und bevor dieses eröffnet wurde, stand natürlich ein fußballerischer Vergleich der G-Junioren mit ihren Eltern auf dem Kunstrasenplatz auf dem Programm. Die Erwachsenen schienen nicht besonders vorbereitet und so gewannen die Bambini mit 6:4 gegen ihre überforderten Eltern. Vom Weihnachtsmann gab es im Rahmen der Weihnachtsfeier T-Shirts, Rucksäcke und Caps.

Das Trainer-Duo (Alexander Zieglarski, Axel Junker) bedankt sich bei den großzügigen Eltern für die ausgewogene Verpflegung und bei Mike Schulz für die Nutzung der Räumlichkeiten. Alle zusammen sorgten für eine großartige Weihnachtsfeier des Post-Nachwuchses. Die G-Junioren haben in Bismark an den Hallen-Kreismeisterschaften teilgenommen. Den Sprung in die Finalrunde der kreislichen Meisterschaften unter dem Hallendach haben auch die F- und E-Junioren geschafft.

Damit sind die jüngsten Fußballer des Post SV Stendal bestens aufgestellt.