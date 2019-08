Niklas Riehn (links) und Rot-Weiß Arneburg zogen in die nächste Runde im Landespokal ein. Foto: Jeannette Heinrichs

Der SV Rot-Weiß Arneburg hat den Landesligisten Grün-Weiß Ilsenburg aus dem Landespokal geworfen.

Arneburg l In der 1. Hauptrunde des Fußball-Landespokals hat Landesklasse-Vertreter Rot-Weiß Arneburg den Landesligisten Grün-Weiß Ilsenburg empfangen und am Ende deutlich mit 8:0 Toren geschlagen. Mit so einem deutlichen Ergebnis hatte im Vorfeld keiner gerechnet.

Die Harzer traten arg ersatzgeschwächt an und taten sich gegen die gut eingestellten Altmärker schwer, eine Lücke im Verbund zufinden.

Becker trifft zur Führung

Die Gastgeber machten es besser und hatten nach vier Minuten durch Markus Becker die erste Möglichkeit. Nach zwölf Minuten traf Becker schließlich. Nach Flanke von Danny Kiefel bekamen die Ilsenburger den Ball nicht geklärt, so dass Becker noch zwei Spieler stehen ließ und zum 1:0 einnetzte.

Auf der anderen Seite verpuffte eine Freistoßchance von Ilsenburgs Kapitän Marco Raue. Das Leder flog über den Kasten.

Nach 27 Minuten hieß es plötzlich 2:0. Die Grün-Weißen spekulierten auf Abseits, aber Karsten Müller stand nicht im Abseits, so dass er ein Auge für den mitgelaufenen Becker hatte, der unter Bedrängnis zum 2:0 einschob.

Nach dem Seitenwechsel wollten es die Ilsenburger nochmal wissen und stellten um. Raue agierte nun im Mittelfeld, doch richtig Gefahr kam nicht auf.

Gastgeber wie im Rausch

In der 59. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Sven Lübke traf zum 3:0 und es kam für die Harzer noch schlimmer. Als Jakob Donner wegen Nasenbluten den Platz verlassen musste, stellte Rot-Weiß das Ergebnis auf 5:0. Karsten Müller und Becker zeichneten sich dafür verantwortlich.

In der Schlussphase wurde es noch deutlicher. Ein Doppelpack von Markus Becker und Niklas Riehn stellten das Ergebnis auf 8:0.

Das Ziel 2. Runde wurde damit mehr als erfüllt.

Statistik

Rot-Weiß Arneburg: Maier - Pawellek, Winkelmann, Wiechmann, Kiefel, Gebauer, Nix, Müller (73. Bensberg), Riehn, Lübke (63. Bünnig), Becker.

Torfolge: 1:0, 2:0 Markus Becker (12., 27.) 3:0 Sven Lübke (59.) 4:0 Karsten Müller (65.) 5:0, 6:0, 7:0 Markus Becker (68., 78./FE, 86.), 8:0 Niklas Riehn (90.).

Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel).

Zuschauer: 44.