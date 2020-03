Für die jüngsten Fußballer im Kreis ist dies das absolute Highlight.

Stendal l Der Pokalfinal-Tag der Junioren im Kreisfachverband (KFV) Fußball Altmark-Ost. Dieser wird nun für weitere vier Jahre ab 2021 neu ausgeschrieben. Dazu sprachen wir mit dem Verantwortlichen Björn Kleinschmidt.

Volksstimme: Björn Kleinschmidt, nach Bismark, je einem Intermezzo in Tangermünde und „Am Hölzchen“ und zuletzt schon drei Jahren bei Post Stendal schreiben Sie den Pokal-Tag für vier Jahre neu aus. Wieso dieser Zeitraum?

Björn Kleinschmidt: Wir haben beim TuS Schwarz-Weiß Bismark und auch aktuell beim Post SV Stendal sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Ausrichtung über mehrere Jahre bietet beiden Seiten die Möglichkeit, sich zu entwickeln und eine Zusammenarbeit aufzubauen. Da man nach dem ersten Jahr mit viel Vorbereitung in den Folgejahren davon profitieren kann, lohnt es sich letztlich auch mehr für den Verein, diesen Aufwand der Bewerbung und Organisation zu betreiben.

Welche Anforderungen muss der Austragungsort erfüllen?

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass der Pokal-Tag am besten angenommen wurde, wenn wirklich alle Partien auf einem Platz gespielt werden und die Zuschauer sich nicht umorientieren müssen. Von daher sind ein ordentliches Spielfeld sowie eine ausreichende Anzahl an Umkleidekabinen die einzigen Voraussetzungen, die zwingend erfüllt werden müssen. Das ermöglicht aber auch kleinen Vereinen, die nur über einen Platz verfügen, auch ein solchen Höhepunkt des kreislichen Nachwuchsfußballs auszutragen. Natürlich fallen über diese Anforderungen hinaus auch weitere Dinge an, die vom Gastgeber übernommen bzw. organisiert werden sollten, beispielsweise der Ordnungsdienst und die Versorgung mit Speisen und Getränken.

Wofür ist der KFV verantwortlich?

Wir stellen mit Unterstützung der Kreissparkasse Stendal natürlich die Pokale und Medaillen zur Verfügung, denn es sind ja auch über die Saison gesehen die Wettbewerbe des KFV, die hier ihren Sieger finden. Auch ist der Verband für die Ansetzung der Schiedsrichter und deren Kosten verantwortlich. Ob und wie der Gastgeber sich an der Ehrung der Pokalsieger oder -finalisten beteiligt, bleibt jedem selbst überlassen und kann im Vorfeld mit dem KFV abgestimmt werden.

Welcher Nutzen entsteht Ausrichtern vom Pokalfinal-Tag?

Ich denke, eine solche Veranstaltung über zwei Tage kann das Vereinsleben stärken, egal ob eine vereinseigene Mannschaft im Finale steht oder nicht. Weiterhin sorgt die Ausrichtung natürlich für Öffentlichkeitswirksamkeit für den Gastgeber, der sich damit gut präsentieren kann. Eine erfolgreiche Organisation und reibungslose Umsetzung erhöhen ebenso das Ansehen des Gastgebers innerhalb des KFV und auch darüber hinaus. Die Erfahrungen haben aber auch gezeigt, dass sich die Ausrichtung finanziell für die Vereine gelohnt hat.

Für welche Spielzeiten gilt die Ausschreibung und wann ist Bewerbungsschluss?

Wir suchen für die Saison 2020/2021 sowie die folgenden drei Spieljahre einen neuen Ausrichter. Die Frist für die Bewerbung, die beim Präsidenten Werner Meinschien einzureichen ist, dazu endet am 30. April 2020. Darin sollten die Vereine kurz darstellen, wie sie sich die Organisation vorstellen.

Wer entscheidet letztlich über den Zuschlag?

Über die Vergabe entscheidet der Präsident, Werner Meinschien, in Zusammenarbeit mit dem Jugendausschuss.

Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl?

Es wird zunächst geprüft, ob die Anforderungen erfüllt werden. Dazu erfolgt auch ggf. eine Begehung der Sportanlage. Dann werden die Vorstellungen der Vereine abgewogen und letztlich entschieden.