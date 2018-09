In der Fußball-Kreisliga Altmark Ost steht der zweite Spieltag auf dem Programm.

Fußball l Stendal l In der Fußball-Kreisliga steht an diesem Wochenende der 2. Saison-Spieltag an.

Nach den ersten Begegnungen am vergangenen Wochenende steht Aufsteiger Preussen Dobberkau an der Spitze des Klassements. Die Mannschaft hatte ihr Heimspiel gegen Kreisoberliga-Absteiger Kickers Seehausen, der sich erst einmal wieder finden muss, haushoch mit 9:0 gewonnen.

Schönhoff-Elf gastiert in Schollene

Am 2. Spieltag steht eine ganz andere Aufgabe vor den von Marco Schönhoff trainierten Dobberkauern. Sie haben bei den heimstarken Kickern von Blau-Weiß Schollene anzutreten, die zum Serienauftakt bei der Zweiten von Medizin Uchtspringe 2:2 spielten. Es könnte eine sehr enge Kiste werden.

Der andere Aufsteiger in die Kreisliga, Viktoria Uenglingen, hat sein Saison-Auftaktmatch ebenfalls siegreich bestritten. 5:1 hieß es im heimischen Talkessel gegen die Mannschaft vom VfB Elbe Uetz. Damit nehmen die Uenglinger gegenwärtig den vierten Platz im Kreisliga-Klassement ein.

Kontrahent für Viktoria ist am Sonnabend ab 12.30 Uhr Gastgeber Rot-Weiß Arneburg II. Die Rot-Weißen haben am 1. Spieltag bei Traktor Wust eine empfindliche 2:7-Niederlage bezogen. Nun stehen sie, speziell in einem Heimspiel, mächtig in der Pflicht. Kann die junge Viktoria-Mannschaft dem sicherlich über den Kampf kommenden Gastgeber ihr Spiel aufzwingen?