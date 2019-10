Der SSV Havelwinkel/Warnau empfängt im Landespokal den 1. FC Magdeburg. Zur Halbzeit liegt der FCM schon weit vorn.

Rathenow l Die Gäste aus Magdeburg gingen als klarer Favorit in die Begegnung. Bereits in der dritten Minute traf Timo Perthel zur Führung für den FCM. Im weiteren Spielverlauf dominierte der 1. FC Magdeburg das Geschehen und schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. In der 18. und 19. Minute erhöhten Rico Preißinger und Antony Roczen auf 0:3. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann das 0:4 durch Jürgen Gjasula.

Ganz wie erwartet spielt der FCM deutlich besser und führt den unterklassigen Gegner vor. Wenn der Warnauer Schlussmann keine so starke Partie zeigen würde, wären schon deutlich mehr Tore gefallen. Er verhindert, dass sein Team komplett abgeschossen wird und pariert regelmäßig stark.

