Seit nunmehr 49 Tagen ist der Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt aufgrund der Corona-Pandemie lahmgelegt.

Pro-und Kontra-Liste des FSA Abbruch/Annullierung der Saison 2019/20 Pro - rasch Klarheit zu Terminengeübte Regelung zum Saisonende - Altersklassenübergang definiert- lange Vorlaufphase zur Saison Kontra - sportliche Fragen ungeklärt- Aufstieg/Abstieg - Zufriedenheit hängt von Tabelle ab- Streit der Vereine untereinander - übervolle Ligen bei nur Aufsteiger, mehr Termine- möglicherweise zwei Spielzeiten betroffen - Haftungsrisiko des Verbandes- Klagen sind zu erwarten - u.a. Rückvergütung von Sponsorengeldern- Dauer der gerichtlichen Entscheidungen Fortführung der Saison ab 01.09.2020Pro - Planungssicherheit über längeren Zeitraum - keine Streitigkeiten vor Gericht- sportliche Entscheidungen werden auf dem Feld getroffen- flexible Lösung, falss wefen Pandemie noch einmal unterbrochen wird- keine Folgesaison mit erhöhten MS-zahlen - zumindest eine Saison wird sportlich beendet- Zuschauereinnahmen fließen - Sponsoren wird Gegenleistung gebotenKontra - Saisonfinale im Herbst - im Sommer traditionell viel Bewegung im Kader- neue Regularien müssten in Kraft gesetzt werden, wie Saisonende, Altersgruppen Junioren/innen- Ungewissheit zum Ablauf der Saison 2020/21 Quelle: Fupa Sachsen-Anhalt

Stendal lWährend zahlreiche andere Sportligen ihren Spielbetrieb bereits einstellten, die Saison 2019/20 für beendet erklärten und sich auf einen frischen Neustart - wann immer dieser auch möglich ist - vorbereiten, hängt der Fußball noch hinterher.

Bis auf Ausweitungen der Spielpause hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) noch keine konkreten Schritte eingeleitet, obwohl spätestens durch die Sportplatzsperre ein annähernd reguläres Ende undenkbar wurde.

Fortsetzung von Verbandsseite gewünscht?

Wie der FSA bei seinen „Szenarien zum Spielbetrieb“ erläutert, steht man auf Verbandsseiten einem Abbruch trotz aller Entwicklungen der letzten Wochen aber sehr kritisch gegenüber.

Bilder Logo des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Foto: Verband



Im Verbandsschreiben werden grundsätzlich zwei Verfahrenswege zur Debatte gestellt, die zuletzt so auch in den Kreisfachverbänden kommuniziert wurden: „Abbruch/ Annullierung der Saison zum 30.06.20 oder Fortführung der Saison ab 01.10.20“. Im Rahmen dieser Fragestellung legte der FSA auch eine Pro- und Kontra-Liste an, die bereits ein klares Meinungsbild des Verbandes vermittelt.

Demnach fänden sich nur vier Argumente für einen Saisonabbruch, während dem gleich zehn Kontras gegenüberstünden (die sich vermehrt auf gleiche Punkte beziehen). Für eine Fortführung der Saison im Herbst sprächen hingegen gleich acht Argumente, wohingegen nur vier dagegen sprächen.

FSA scheint für Fortführung

Beim Präsidium des FSA scheint man also die Fortführung der Saison um jeden Preis zu favorisieren, wobei gerade dieses Szenario viel mehr Fragezeichen als Antworten hinterlässt. Viele der dargestellten Argumente erweisen sich als fadenscheinig. Zumal neben rechtlichen und monetären Aufzählungen kaum in Sinne der Aktiven argumentiert wird.

In der Vorwoche hatten bereits drei Kreisfachverbände ein Abstimmungsergebnis ihrer jeweiligen Vereine veröffentlicht. So gab es im Burgenland, dem Saalekreis und dem KFV Altmark Ost ein klares Votum für einen Abbruch der laufenden Spielzeit. Auch andere Kreise haben interne Befragungen durchgeführt, mit ähnlicher Tendenz. Die Basis scheint also eine klare Meinung zu vertreten.