Der SV Germania Tangerhütte hat gegen Blau-Gelb Goldbeck getestet.

Goldbeck l In einem Fußball-Testspiel hat sich am Sonnabend Germania Tangerhütte (Landesklasse, Staffel I) beim SV Blau-Gelb Goldbeck (Kreisoberliga) 4:2 (3:1) durchgesetzt.

Es waren nur sieben Minuten vergangen, da klingelte es erstmalig im von Torsten Kannenberg gehüteten Goldbecker Kasten. Christian Englich hatte sich geschickt durchgesetzt und vollendete gekonnt.

Wenig später (22.) erhöhte Max Göhring bei strömenden Gewitterregen den Spielstand auf 0:2. „Wir haben eigentlich gut begonnen, sind aber nach den beiden Gegentoren konditionell etwas eingebrochen“, sagte Goldbecks Co-Trainer Patrick Fankner. Per Kopfball nach Ecke sorgte Andreas Schmidt noch vor der Pause für das Anschlusstor der Platzherren.

Entscheidung nach der Pause

Nach dem Wechsel brachten Sascha Studte und Clemens Gürtler die Gäste, die zu Beginn der Vorbereitung bereits eine ansehnliche Partie boten, sogar 4:1 in Führung.

Goldbeck wechselte in der Pause kräftig durch und hatte dadurch etwas Probleme, den Spielrhythmus zu finden. Bei beiden Gegentreffern sah die Hintermannschaft der Platzherren nicht gut aus. Per satten Hinterhaltsschuss prüfte Tobias Heyder Germania-Keeper Nino Lerche, der diese Probe aber bestand. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Heyder den Spielstand per Foulstrafstoß noch auf 2:4.

Statistik

Blau-Gelb Goldbeck: Kannenberg - Wothe, Köhne, Schulze, Wittwar, Kautz, Schmidt, Prigge, Heyder, Bethge, Gralow (Abdou, Aftorkhanov, Ahmed, Sanftleben, Pieczyk).

Germania Tangerhütte: Lerche - Tiefenbach, Strube, Buchholz, Heuer, Englich, Studte, Hanke, Daverhuth, Göhring, Guertler (Schwarz, Lamprecht).

Torfolge: 0:1 Christian Englich (7.) 0;2 Max Göhring (22.), 1:1 Andreas Schmidt (30.), 1:3 Sascha Studte (50.), 1:4 Clemens Gürtler (68), 2:4 Tobias Heyder (84./FE).

Schiedsrichter: Justin Miemel.

Zuschauer: 42.