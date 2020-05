Der Name dürfte vielen ehemaligen altmärkischen Fußballern noch ein Begriff sein: Hartmut Kielhorn.

Spiegelhagen/Tangermünde l Er war viele Jahre als Schiedsrichter und Staffelleiter im Kreisfachverband (KFV) Fußball Altmark-Ost aktiv, ehe es ihn wieder in die Heimat zog. Dort erhielt er nun die Schiedsrichter-Ehrennadel des Fußball-Landesverbands Brandenburg.

Kielhorn noch aktiv als Schiedsrichter

In seiner Heimat, dem Fußballkreis Prignitz-Ruppin, ist Hartmut Kielhorn der älteste aktive Schiedsrichter. Der Spiegelhagener legte im November 1963 seine Prüfung als Schiedsrichter bei Alfred Lehnert in Wittenberge ab.

Nur wenig später, noch vor Weihnachten im selben Jahr, leitete er seine erste Partie bei den A-Junioren. Seither ist er der Pfeife treu geblieben – seit über 56 Jahren.

Bilder Werner Meinschien gratulierte zur Auszeichnung. Foto: Blasig



Umzug in die Altmark

Im Jahr 1966 heiratete er seine Frau Ingrid und zog aus beruflichen Gründen in die Altmark nach Seehausen. Denn er arbeitete fortan im entstehenden Kernkraftwerk Stendal – der zu dieser Zeit größten im Bau befindlichen Anlage Europas. Der gelernte Schlosser war als technischer Abteilungsleiter unter anderem für die Wartung und Reparaturen der Baumaschinen zuständig. Schnell fand er auch Anschluss im hiesigen Fußball. Bei der ZSG Seehausen, heute Kickers Seehausen, war er sogar eine Zeit lang Nachwuchschef. Ab 1978 pfiff er zuerst in der Bezirksklasse und später auch in der Bezirksliga, bis er ab 1995 altersbedingt nur noch im Kreis aktiv war.

Ende der 90er Jahre kehrte Kielhorn der Altmark den Rücken und zog zurück in die Heimat. Die Pfeife hing er aber nicht an den Nagel, sondern machte weiter. So feierte er im November 2013 sein 1.500 Fußballspiel auf dem Großfeld. Damit sollte die Laufbahn an sich beendet werden. Doch er hörte nur auf, die Spiele zu zählen. Es ging immer weiter – bis heute. Es macht ihm Spaß. So erntet er von den Kickern auch Respekt, da er sich trotz hohen Alters von 80 Jahren noch gut bewegen kann.

Auszeichnung für seine Leistungen

Im März dieses Jahres, kurz nach Ausbruch der Corona-Krise, wurde Hartmut Kielhorn für seine Leistungen ausgezeichnet. Der Fußball-Landesverband Brandenburg verlieh ihm die Schiedsrichter-Ehrennadel. „Das ist wirklich beachtlich“, sagt Werner Meinschien, Präsident des KFV Fußball Altmark-Ost.

Beide kennen sich lange aus der gemeinsamen Funktionärstätigkeit. Denn Kielhorn war nicht nur Schiedsrichter in der Altmark, sondern auch Staffelleiter.

Meinschien sendet Glückwünsche

„Ich freue mich sehr, dass er diese Auszeichnung erhalten hat und sende meine herzlichsten Glückwünsche. Das ist eine tolle Anerkennung für seine jahrelange Tätigkeit. Auch bei uns war er stets ein korrekter Mensch und Schiedsrichter. Als Staffelleiter hat er eine vorbildliche Arbeit an den Tag gelegt“, so Meinschien weiter.