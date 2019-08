Die Kleinen wollen die Großen ärgern. So lautet das Motto sicher bei einigen Spielen im Fußball-Altmark-Strompokal der Stadtwerke Stendal.

Stendal l Die Großen sind in diesem Fall die Landesklassenmannschaften, die bei Kreisoberligisten oder Kreisligisten ran müssen.

Zu einem Derby kommt es dabei zwischen Grün-Weiß Staffelde und Saxonia Tangermünde. Dieses Duell gab es bereits im Vorjahr. Da quälte sich Saxonia im Achtefinale zu einem 2:1-Erfolg.

Während bei den Grün-Weißen einiges Personal verloren ging, hat Saxonia Zuwachs mit guter Qualität bekommen und das auch schon in den Vorbereiungsspielen bewiesen. So scheinen die Voraussetzungen diesmal klarer zu sein.

Krevese gastiert in Wust

Zum Kreisligisten nach Wust reist der Kreveser SV. „Man muss schon aufpassen. Wenn wir den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, haben wir ganz schnell ein freies Wochenende“, mahnt Gästetrainer Holm Hansens. Für die Gastgeber ist es gegen den Landesklassenvertrer sicher das Spiel des Jahres und sie werden alles raushauen.

Ebenfalls bei einem Kreisligisten muss Uchtspringe Farbe bekennen. Es geht nach Uenglingen für das Reifke-Team. Dort erwartet die Mediziner eine junge hungrige Truppe, die mit einigen erfahrenen Rückkehrern bestückt ist. Da ist schon höchste Konzntration gefordert.

Nordderby für den OFC

Ein Nordderby bestreiten der SV Krüden/Groß Garz und der Osterburger FC. Die Gastgeber haben nach dem Abstieg noch einmal gutes Personal mit John Neumann und Danny Glombitza verloren. Darum sind sie ganz krasser Außenseiter gegen den OFC.

Zum Kreisoberligisten nach Gladigau geht es für Tangerhütte. Die Heimmannschaft freut sich, dass sie in der Liga geblieben ist und wird das Match engagiert angehen. Gästecoach Jürgen Dobberkau wird aber sein Team schon die nötige Einstellung erläutern und dann sollte für Germania nichts anbrennen. Erst am Sonntag müssen zwei weitere Landesklassenvertreter ran. Für den TuS Wahrburg geht zum Kreisoberligisten Berkau. Die Randstendaler werden die Begegnung nutzen, um sich weiter einzuspielen unter Wettkampfbedingungen.

Berkau setzt sicher darauf, aus einer sicheren Deckung die Nadelstiche zu setzen. Anpfiff bei der KSG ist 14 Uhr.

Vereinsduell in Rossau

Nicht gerade große Begeisterung wird in Rossau geherrscht haben, als die Lose gezogen wurde. Im Vereinsduell treffen Rossau II und Rossau I aufeinander. Das Spiel ist am Sonntag 15 Uhr.

Des Weiteren stehen vier Kreisoberligaduelle an. Am Sonnabend bereits um 13 Uhr trifft Post Stendal auf Bismark II/Kläden. Um 15 Uhr spielen dann Havelberg/Kamern gegen Lüderitz in der Domstadt. Goldbeck erwartet Klietz und Grieben empfängt Lok Stendal II.

Zudem trifft Klein Schwechten auf Wahrburg II, Uetz auf Dobberkau und Seehausen auf Schönhausen.