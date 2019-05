Die A- und C-Junioren des 1. FC Lok Stendal waren in der Verbandsliga erfolgreich.

Stendal l In der Fußball-Verbandsliga der C-Junioren hat Lok Stendal 4:0 gegen Fortuna Magdeburg gewonnen. Bei Börde Magdeburg waren die A-Junioren von Lok Stendal mit 4:1 erfolgreich.

Verbandsliga C-Junioren

1. FC Lok Stendal - Fortuna Magdeburg 4:0 (1:0)

Nach der Negativserie in den letzten Spielen, gab es endlich wieder einen Heimsieg für die C-Juniorebn des 1.FC Lok Stendal. Am Ende stand ein deutliches 4:0 auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn hatte das Lok-Team jedoch noch einige Probleme mit den vielen mannschaftsinternen Umstellungen. Fortuna besaß auch die erste große Möglichkeit zur Führung. Der personell stark gebeutelte Gast aus Magdeburg vergab diese jedoch leichtfertig. Allmählich erarbeiteten sich auch die Stendaler einige Torchancen. Nach einem Freistoß in der 28. Minute schaltete Jonas Schulz am schnellsten und traf zum 1:0 für den Gastgeber. Das war auch der Halbzeitstand.

Die zweite Hälfte wurde von Lok dominiert ohne jedoch zu glänzen. Das 2:0 in der 42. Minute schien auch schon die Vorentscheidung zu sein. Jetzt ging es nur noch in Richtung des Magdeburger Tores und Jonas Schulz mit seinen Treffern zwei und drei sorgte für klare Verhältnisse. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis durchaus noch höher ausfallen können. Dieser Erfolg war aber auch so sehr wichtig im Kampf um den Klassenerhalt und festigte Platz neun in der Tabelle.

Statistik

Tore: 1:0 Jonas Schulz (28.), 2:0 Noureddin Jubran (42.), 3:0, 4:0 Jonas Schulz (52., 57.).

Verbandsliga A-Junioren

Börde Magdeburg - 1. FC Lok Stendal 1:4 (1:1)

Die Gastgeber gingen in der 20. Minute in Führung. Sechs Minuten später gelang der Säger-Elf der Ausgleich durch Alireza Nabizade. Danach wurde es unsportlich. Zuerst sahen die Magdeburger rot und drei Minuten später war auch Lok nur noch zu zehnt, sodass beide Teams mit einem Spieler weniger agierten. In der zweiten Halbzeit schienen die Stendaler, mit den angepassten Verhältnissen besser klar zu kommen. Ali Hussein traf in der 53. Minute zum Führungstreffer. In der Schlussphase markierten Max Ludwig und Niklas Bittner die finalen Tore, die zum recht souveränen 1:4 für die Gäste führte.

Statistik

Tore: 1:0 Bogmaci (20.), 1:1 Nabizade (26.), 1:2 Hussein (53.), 1:3 Ludwig (77.), 1:4 Bittner (85.).