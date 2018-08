Der Schiedsrichterauschuss des KfV Altmark Ost hat eine erste Weiterbildung für die kommende Saison organisiert.

Stendal l Der Schiedsrichterausschuss des KFV Altmark Ost zeichnete im Rahmen der ersten Weiterbildung der Saison 2018/19 kürzlich verdiente Sportkameraden der vergangenen Saison aus.

Jugendwart beim FSV Saxonia Tangermünde

Bereits zum dritten Mal in Folge heimste sich Justin Miemel die Auszeichnung des Schiedsrichters mit den meisten Einsätzen in der abgelaufenen Saison ein, welche sich auf 103 beliefen. Die hohe Einsatzbereitschaft auch bereits in den Jahren zuvor sowie seine guten Leistungen in der Kreisoberliga lassen hoffen, dass das Schiedsrichterwesen auch in Zukunft durch Justin bereichert wird. Zusätzlich übt Justin noch die Tätigkeit des Verantwortlichen für Auszeichnungen und Ehrungen im KFV Altmark Ost aus. Zur neuen Saison übernahm er weiterhin die Tätigkeit des Jugendwartes beim FSV Saxonia Tangermünde. Mithin kann Justin als Fußballverrückter bezeichnet werden.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der zuverlässigste des Kreises. Diese wurde dem Sportkamerad Heinz Wiegank zum zweiten Male zu Teil. Kriterien dieser Auszeichnung waren hier neben einer regelmäßigen Einsatzbereitschaft an Fußballspielen die Teilnahmen an Weiterbildungen und auch die Zuverlässigkeit im Umgang mit eigenständigen Abmeldungen über das DFBnet (hier haben die SR eigenständig die Möglichkeit, ihre Termine, an denen sie keine Spiele leiten können, einzutragen). Der gewissenhafte Umgang erleichtert die Arbeit der Ansetzer enorm. Auch Heinz ist im gesamten Landkreis Stendal auf allen Sportplätzen bekannt. Seit einigen Jahren übt er die Tätigkeit des sportlichen Leiters beim TuS Siegfried Wahrburg aus. Vorher war er viele Jahre als Jugendwart beim FSV Saxonia Tangermünde tätig.