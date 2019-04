Es ist seit einigen Jahren eine schöne Tradition geworden. Zum siebenten Mal lud der Kreissportbund Stendal zum Seniorentreff in seinen R...

Stendal l Der Einladung waren über 80 ehemalige Funktionäre aus unserer Region gefolgt und erlebten einen schönen Nachmittag, mit sicher vielen interessanten Gespächen bei Kaffee, Kuchen und weiteren kulinarischen Genüssen.

Begrüßung durch Carola Schulz

Bevor es zum obligatorischen Gemeinschaftsfoto ging begrüßte die Vorsitzende des Kreissportbundes, Carola Schulz, alle Anwesenden.

Bandbreite des Sports anwesend

Die Personen, die bei diesem Treffen in den Räumlichkeiten des Kreissportbundes vor Ort waren, hatte die ganze brandbreite an Sportarten die in der Altmark ausgeübt werden, zu bieten. So war die Fußballführungsriege mit Präsident Werner Meinschien und Vize Dieter Marks genauso vor Ort, wie andere Funktionäre oder noch im höheren Alter Aktive Sportler aus anderen Sportarten, Helmut Neben, Manfred Schimnick (Bohlekegeln), Horst Müller (Schach), Reinhold Schlieker (Handball), Günther Pillasch, Günther Runge (Bosseln), Wilfried Wohlenberg, Peter Kaltschmidt (Tennis) oder Otto Strauer (Tischtennis) langjähriger Vereinschef vom SV Schorstedt, um nur einige zu nennen.

Im Ruhestand ist auch der langjährige Sportminister von Stendal, Uwe Bliefert, der noch Ausführung über das Sportmuseum machte. Es war für alle Beteiligten wieder ein gelungener Nachmittag.