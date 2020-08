Nicht zum Landesliga-Derby nach Bismark, sondern zum Pokalspiel nach Thale reist der SSV Havelwinkel Warnau, in dieser Szene mit Benjamin Doering im Testspiel gegen Schönhausen, am 15. August. Heute spielt Warnau zum Test in Pritzwalk. Foto: Frank Kowar

Die erste Hauptrunde im Fußball-Landespokalwettbewerb hat für viele terminliche Verschiebungen gesorgt.

Stendal l Bei den drei Landesligisten aus dem Kreisfachverband Altmark Ost. Die finale Terminierung der 1. Hauptrunde im Landespokal resultierte in vier Spielabsagen für den geplanten Landesliga-Saisonstart am kommenden Wochenende und einige verstimmte Landesligisten.

Pokal verhindert den Saisonauftakt

Problematisch wurden die Begegnungen des SV Stahl Thale, des SV Romonta Stedten und des Burger BC 08, da alle drei Landesliga-Aufsteiger noch in ihren Kreispokal-Wettbewerben, die am angedachten Landespokal-Wochenende ausgetragen werden, gefordert sind.

Stahl Thale empfängt am Freitag den 21. August den SV Olympia Schlanstedt zum Halbfinale, Romonta Stedten gastiert zwei Tage darauf zur Vorschlussrunde beim VfR Roßla. Für den Burger BC stünde derweil - angenommen der BBC setzt sich am Freitagabend gegen Blau-Weiß Gerwisch durch (Spiel nach Redaktionsschluss) - an diesem Wochenende das Endspiel im Kreispokal des KFV Jerichower Land auf dem Plan. So verlegte der FSA die betreffenden Landespokal-Paarungen der Teams vor, was wiederum für je zwei Absagen zum Saisonauftakt in Nord- und Süd-Staffel der Landesliga sorgte.

Anstatt am kommenden Freitagabend im Harz-Derby gegen den Blankenburger FV die Saison zu eröffnen, ist Stahl Thale nun am Sonnabend gegen den SSV Havelwinkel Warnau im Pokal gefordert.

Kritik an der FSA-Entscheidung

„Das ist natürlich sehr schade. Die Planungen für ein gelungenes Rahmenprogramm für den Freitag standen bereits, das Training war dementsprechend aufgebaut und beruflich hatten sich extra einige um Freistellungen bemüht“, ärgerte sich Stahl-Trainer Marcel Tietze, dass bisherige Planungen so kurzfristig über den Haufen geworfen wurden.

Dirk Grempler vom Vorstand des TuS Schwarz-Weiß Bismark zeigte sich derweil irritiert, dass deshalb der Auftakt seiner Mannschaft gegen Warnau ausfällt: „Ich weiß, sie haben es beim FSA nicht einfach im Rahmen der Corona-Zeit und ich denke auch nicht, dass hier willkürlich entschieden wird. Im Grunde wäre es so einfach, wenn man mit den Vereinen kommunizieren würde.“

Bei der Losung aus dem Süd-Topf treffen der SV Romonta Stedten und der SV Eintracht Emseloh nun ebenfalls am kommenden Sonnabend um 15 Uhr aufeinander, so dass deren Landesliga-Auftakt-Matches daheim gegen Trebitz bzw. Brachstedt ausfallen. „Es ist schon sehr schade, dass man uns quasi vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Aber dies sind wir bereits gewohnt. Wir müssen es so annehmen“, monierte Romonta-Coach Daniel Stache fehlende Kommunikation bei der Entscheidung.

Konstellation spannend für Saxonia

Beim dritten betreffenden Landespokal-Duell zwischen den Aufsteigern Burger BC 08 und FSV Saxonia Tagermünde (erwartet den SV Irxleben) konnte eine Absage derer Landesliga-Auftaktpartien zwar vermieden werden, dennoch ergibt sich auch hier eine spannende Konstellation.

Beide treffen am Mittwochabend, den 19. August, bereits um 18 Uhr aufeinander, so dass sich die Saxonen bei einer knapp einstündigen Anreise schon frühzeitig auf den Weg aus der Altmark ins Jerichower Land machen müssen.