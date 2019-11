Der SSV 80 Gardelegen empfängt in der Landesliga den TuS Bismark zum Altmark-Derby.

Statistik SSV Gardelegen - TuS Bismark 4 : 0 Tore: 1:0 Sascha Enrico Gütte (7.), 2:0 Sascha Enrico Gütte (60.), 3:0 Simon Bache (62.), 4:0 Simon Bache (74.) Gardelegen: Markuss Falk - Maurice Bogdahn, Frank Fehse, Hannes Malek, Clemens-Paul Berlin, Simon Bache, Flamur Haxhiu, Sascha Enrico Gütte, Martin Gille, Flroian Scheinert, Xaver-Dan Haak Bismark: Hannes Gust - Sebastian Neumann, Max Voigt, Srtem Sikulskyi, Alexander Maier, Carlo Rämke, ;ichael Metzger, Sergei Bulatov, Philipp Grempler, Robin Kroschel, Timon Motejat

Der Schiedsrichter beendet die Partie beim Stand von 4:0 für Gardelegen.

74. Minute: Simon Bache spielt den Torwart aus und markiert das 4:0.

73. Minute: Bismarks Philipp Grempler sieht nach einem Foul die rote Karte.

60. Minute: Simon Bache erhöht nur drei Minuten später mit einer starken Einzelleistung auf 3:0.

60. Minute: Sascha Enrico Gütte trifft zum 2:0.

58. Minute: Timon Motejat setzt sich an der rechten Strafraumkante durch und spielt den Ball in die Mitte. Der folgende Schuss landete an der Latte.

54. Minute: Bismark startet gut in die zweite Halbzeit und erspielt sich eine weitere Chance. Der Ball geht aber knapp vorbei.

51. Minute: Bismarks Freistoß aus dem linken Halbfeld führt zu nichts.

Das Spiel läuft wieder.

Der Schiedsrichter beendet die erste Halbzeit beim Stand von 1:0.

35. Minute: Es gelingt keinem der beiden Teams sich signifikante Voerteile zu erspielen, sodass es beim 1:0 bleibt.

13. Minute: Gardelegen erspielt sich eine weitere großartige Chance über den linken Flügel. Doch diesmal hält Bismarks Schlussmann.

7. Minute: Nach einem schönen Konter über links trifft Sascha Enrico Gütte zum 1:0.

Das Spiel läuft.

Gardelegen l Wir berichten ab 14 Uhr vom Spiel des SSV Gardelegen gegen den TuS Bismark live.