Der 7. Spieltag steht in der Fußball-Kreisoberliga Altmark-Ost auf dem Programm. Spitzenreiter Rossauer SV hat spielfrei.

Die Spiele SG Bismark II/Kläden - Germania Klietz 1:3 Torfolge: 1:0 Wichmann (77.), 1:1 Blümner (84.), 1:2 Hochheim (86.), 1:3 Blümner (90.) 1. FC Lok Stendal II - Blau-Weiß Gladigau -:- Eintracht Lüderitz - Preussen Schönhausen 4:2 Torfolge: 1:0 Vogel (6.), 1:1 Pumptow (20.), 2:1 Bojang (36.), 3:1 Friedrich (41.), 3:2 Strehmel (65.), 4:2 Meyer (73.) Blau-Gelb Goldbeck - KSG Berkau -:- SG Havelberg/Empor Kamern - Post SV Stendal 1:1 Torlfolge: 0:1 (19.), 1:1 Swiderski (70.) Schinner SV Eintracht - SV Krüden/Groß Garz 5:0 Torfolge: 1:0 Eigentor (9.), 2:0 Weidebach (29.), 3:0 Essmann (50.), 4:0 Essmann (61.), 5:0 Assmann (71.)

Lüderitz gewinnt mit 4:2 gegen Schönhausen.

73. Minute: Nachdem Schönhausen den Anschlusstreffer erzielte, erhöht Lüderitz nun wieder auf 4:2.

71. Minute: Schinne dominiert weiterhin. Assmann markiert das 5:0.

70. Minute: Swiderski erzielt den Ausgleich für Havelberg gegen Post.

65. Minute: Schönhausen trifft durch Strehmel zum Anschlusstreffer gegen Lüderitz, es steht nun 3:2.

61. Minute: Erneut trifft Rayk Essmann. Krüden/Groß Garz scheint Schinnes Offensive nicht viel entgegensetzen zu können.

50. Minute: Rayk Essmann trifft zum 3:0 für Schinne, die das Spiel unter Kontrolle zu haben scheinen.

Die zweite Halbzeit in Schinne und Lüderitz laufen. Zwischen Berkau und Goldbeck steht es akruell 2:2.

Die Partie zwischen Lüderitz und Schönhausen geht mit dem Stand von 3:1 in die Halbzeitpause.

41. Minute: Kurz vor der Puase erhöht Lüderitz durch Friedrich auf 3:1.

36. Minute: Lüderitz geht durch Bojang erneut in Führung. Assman verschießt einen Elfmeter für Schinne, was an die schlechte Chancenverwertung der letzten Wochen anknüpft.

29. Minute: Schinnes Weidebach erhöht auf 2:0.

19. Minute: Post geht in der Partie gegen Havelberg in Führung.

20. Minute: Schönhausens Pumptow erzielt den Ausgleich für die Gäste.

9. Minute: Schinne geht durch ein Eigentor von Krüden/Groß Garz in Führung.

6. Minute: Lüderitz geht durch ein Tor von Humbert Vogel gegen Schönhausen in Führung.

Verfolger Germania Klietz muss bei der SG Bismark II/Kläden antreten und dies bereits 12 Uhr. Wir sind jedoch erst ab 15 Uhr live dabei, wenn die anderen Spiele angepfiffen werden.