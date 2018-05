In der Fußball-Landesliga Nord stehen Nachholspiele auf dem Programm. Foto: Jeannette Heinrichs

In der Fußball-Landesliga Nord werden über das Pfingstwochenende einige Spiele nachgeholt. Der SV Staßfurt trifft auf den MSC Preussen.

Die Spiele TSG Calbe - TuS Bismark 2:2 (2:1) Tore: 0:1 Steffen Rogge (3.), 1:1, 2:1 Maik Adrian (28., 42.), 2:2 Philipp Grempler (47.) Burger BC - Stahl Thale 6:1 (4:0) Tore: 1:0, 2:0 Jack Schubert (3., 6.), 3:0 Lucas Friedrich (34.), 4:0 Christopher Schmidt (38.), 4:1 Alexander Block (50.), 5:1, 6:1 Christopher Schmidt (66., 90.) Germania Olvenstedt - SV Förderstedt 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Bode (72.), 2:0 Bode (90.) SV Staßfurt - MSC Preussen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Trinh (73.), 1:1 (90./ET) SV Irxleben - Grün-Weiß Ilsenburg 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Hahn (51.)

Stendal l Drei Nachholspiele werden in der Landesliga Nord über das Pfingstwochenende ausgetragen. Den Sprung an die Spitze könnte der SV 09 Staßfurt machen, vorausgesetzt es wird das Spiel gegen den MSC Preussen gewonnen.

Wir sind ab 15 Uhr live dabei, wenn der Ball auf den Plätzen rollt.

90. Minute: Tor in Olvenstedt! Andreas Bode sorgt mit dem 2:0 für die Entscheidung.

90. Minute: Tor in Staßfurt! In den Schlusssekunden fällt doch noch der Ausgleich für die Staßfurter! Von einem Spieler der Preußen fliegt der Ball in das eigene Tor zum 1:1.

73. Minute: Tor in Staßfurt! Die Magdeburger führen durch ein Tor von Daniel Trinh mit 1:0.

72. Minute: Tor in Olvenstedt! Andreas Bode schießt die Gastgeber gegen Förderstedt in Führung.

51. Minute: Tor in Irxleben! Steven Hahn schießt die Gastgeber gegen Ilsenburg in Front.

Halbzeit: Zur Pause fehlen uns in der Landesliga Nord noch jegliche Tore. 45 Minuten bleiben den Teams aber noch, um das zu ändern.

15 Uhr: Anpfiff!