In der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren hat der 1. FC Lok Stendal seine Hausaufgabe gemacht.

Stendal l Gegen den 1. FC Merseburg gab es einen 4:1-Erfolg. Erneut drei wichtige Punkte haben die B-Junioren beim 2:1 in Dölau eingefahren.

Führung zur Pause

Für die A-Junioren vom 1. FC Lok Stendal war es keine einfache Begegnung, musste das Trainerteam um Steffen Säger unter der Woche viel mit der Mannschaft reden, um den Schock von der schweren Verletzung ihres Mitspielers im letzten Spiel in Haldensleben zu verarbeiten. Die Gastgeber waren in den Anfangsminuten sofort hellwach. Ali Hussein münzte dies nach vier Minuten bereits in das 1:0 um. Die Lok-Kicker blieben gegen den Kontrahenten aus dem Mittelfeld dran. Philipp Werner ließ in der zwölften Minute gleich noch das 2:0 folgen. Gegen keineswegs ungefährliche Gäste bestimmten die Hausherren die Musik und ließen nichts anbrennen, hätten durchaus weiter nachlegen müssen. So blieb es aber zunächst bei der 2:0-Pausenführung.

Merseburg wollte natürlich nach der Pause den Rückstand wett machen. Nach gut einer Stunde waren die Gäste schließlich wieder im Spiel. Tim Bageritz gelang der Anschlusstreffer. Nun wackelte der Erfolg, da sich die Platzherren auch noch eine rote Karte einfingen. So hieß es die letzten zwölf Minuten plus Nachspielzeit, den Sieg in den Hafen zu bringen. Die Gäste riskierten alles. Coach Steffen Säger hatte gewechselt und hier ein glückliches Händchen bewiesen. Joker Yannick Bäther machte nach 86 Minuten mit dem 3:1 den Deckel auf das Match. In der Nachspielzeit gelang Philipp Werner sogar noch das 4:1. Mit dem Dreier hat sich Lok wieder ins obere Mittelfeld geschoben und sich Luft nach unten verschafft.

B-Junioren

Beim Spiel der B-Junioren in Dölau stand für Lok Stendal wiederum einiges auf dem Spiel. Es musste beim Schlusslicht in Dölau der nächste Dreier im Abstiegskampf her. Doch durch zwei Platzverweise und Krankheit, mussten wichtige Positionen ersetzt werden.

Den Altmärkern gelang wie gegen Haldensleben ein super Start. Kapitän Jakob Lehmann netzte per Freistoß schon nach drei Minuten zum 1:0 ein. Der Treffer brachte Sicherheit. Trotzdem blieb der weitere Verlauf der ersten Hälfte ereignislos.

Lok B-Junioren landen wichtigen Erfolg

Kurz nach dem Seitenwechsel durften die Gäste wieder jubeln. Richard Devyatov ließ zum psychologischen wichtigen Zeitpunkt das 2:0 nach schöner Vorarbeit von Lucien Prietzel folgen. Doch es wurde noch eine zittrige Angelegenheit. Nach 50 Minuten hieß es nur noch 2:1. Jakob Elsner war ein Eigentor unterlaufen.

Dölau bäumte sich noch einmal auf, doch die Altmärker hielten dagegen, brachten den wichtigen Erfolg über die Zeit.

In der Tabelle ist Lok weiterhin auf einem Abstiegsrang. Am kommenden Sonnabend wartet das nächste Kellerduell gegen die SG Salzwedel.

Statistik

Verbandsliga A-Junioren

1. FC Lok Stendal - 1. FC Merseburg 4:1

Torfolge: 1:0 Ali Hussein (4.), 2:0 Philipp Werner (12.), 2:1 Tim Bageritz (62.), 3:1 Yannick Bäther (86.), 4:1 Philipp Werner (90.+2.).

Verbandsliga B-Junioren

Blau-Weiß Dölau - 1. FC Lok Stendal 1:2

Torfolge: 0:1 Jakob Lehmann (3.), 0:2 Richard Devyatov (41.), 1:2 Eigentor Jakob Elsner (50.).