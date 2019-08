Sebastian Hey (links) spielt mit Lok in Berlin. Foto: Frank Kowar

Die Oberliga-Saison 2019/2020 startet mit dem ersten Saisonspieltag.

Stendal l Am heutigen Freitagabend wird der Saisonstart in der Fußball-Oberliga, Staffel Nord, vollzogen.

Der Torgelower FC erwartet ab 18.30 Uhr den Greifswalder FC und eine Stunde später spielen der FC Strausberg und Victoria Seelow um die ersten Ligapunkte.

Lok zu Gast bei Blau-Weiß Berlin

Saison-Startspiel Nummer drei ist dann die Begegnung des 1. FC Lok Stendal. Die Ostaltmärker treten am Sonnabend um 13 Uhr bei Blau-Weiß Berlin an. Die Partie wird von Schiedsrichter Kevin-Coren Eckert im Volkspark Mariendorf (Prühßstraße 90) geleitet.

Nach den zuletzt durchwachsenen Testspielergebnissen, drei Niederlagen in Folge, muss die Elf von Trainer Jörn Schulz schon ein Schippe drauflegen, um in der Bundeshauptstadt als Außenseiter zu bestehen.

Schubert noch fraglich

Aus dem aktuellen Kader werden Johannes Mahrhold, Martin Gödecke und Steffen Westphal (alle Urlaub) fehlen. Der Einsatz von Steven Schubert ist noch ungewiss.

Auch der Einsatz von Neuzugang Tim Koltzenburg steht auf wackligen Füßen. Er zog sich im Testspiel in Brandeburg eine Verletzung zu

Schulz in Sorge um Koltzenburg

„Er wurde ganz schön weggeschreddert. Fällt er aus, wäre das bitter, er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt“, sagt Lok-Trainer Jörn Schulz, der weiter erklärt: „Die Brandenburger haben das eher wie ein Punktspiel gesehen und nicht wie ein Test, sie sind ganz schön hart eingestiegen.“

Durch den Ausfall von Mahrhold muss sich Schulz besonders über die Position auf der rechten Abwehrseite Gedanken machen. Dort wurde Max Salge getestet, aber in Brandenburg bekleidete Vincent Kühn den Part. „Wir müssen Lösungen finden“, weiß auch Schulz.

Er weiß natürlich auch, dass es in der Oberliga ganz anders zur Sache gehen wird als vergleichsweise in einigen Tests.

„Da hatten wir oft viel Ballbesitz, das wird in der Oberliga ganz anders werden. Da werden wir oft tief stehen und schnell umschalten müssen. Wir wissen schon, was auf uns zukommt“, sagt Schulz.

Beide Mannschaften haben letztmalig am 8. Juni die Klingen gekreuzt. Am 30. und letzten Spieltag der Saison 2018/19 siegten die Berliner 6:2. Das Hinspiel im Dezember gewannen ebenfalls die Blau-Weißen 5:0. Lok hat also noch eine Rechnung offen.