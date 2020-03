Der 1. FC Lok Stendal empfängt im Stadion am Hölzchen die TSG Neustrelitz.

Stendal l Nach zwei Auswärtspartien dürfen sich die Anhänger des NOFV Oberligisten 1. FC Lok Stendal am Sonntag um 14 Uhr wieder über ein Heimspiel freuen. Gegner ist die TSG Neustrelitz.

Im altmärkischen Lager dürfte nach zuletzt vier Zählern aus zwei Auswärtspartien trotz angespannter personeller Lage gute Stimmung herrschen.

Leistung aus dem Hinspiel wiederholen

Neustrelitz, ist aber ein Gegner, der schon zu den gehobenen Mannschaften dieser Liga zählt. Trotzdem brauchen sich die Lok-Kicker nicht zu verstecken, was sie auch im Hinspiel bewiesen haben. Dort lag das Schulz-Team bis in die Nachspielzeit in Führung und das fast eine Halbzeit lang in Unterzahl, nach einer fragwürdigen gelb-roten Karte für Sebastian Hey. Dann schlug Torjäger Djibril N´Diaye nach 94 Minuten doch noch zu und rettete der TSG ein Remis. N´Diaye hat auch am letzten Spieltag beim 2:1-Heimsieg über Blau-Weiß Berlin getroffen und sein Torkonto auf 13 Saisontreffer geschraubt.

Lok-Trainer warnt vor dem Gegner

Im ersten Rückrundenmatch hatte Neustrelitz Abstiegskandidat Brandenburg Süd auswärts auch klar 4:1 besiegt. In der Tabelle sind die Gäste mit 31 Zählern momentan auf dem fünften Platz. „Neustrelitz ist eine Spitzenmannschaft, mit einem Spitzentrainer und einem gefährlichen Torjäger in ihren Reihen. Das wird eine ordentliche Herausforderung“, so Lok-Trainer Jörn Schulz.

Lok Stendal hat sich mit dem 3:0 in Ludwigsfelde zu den ummittelbaren Abstiegsplätzen ein kleines Polster von vier Zählern erarbeitet.

Kühn fällt länger aus

Damit kann das Team Selbstbewusst gegen diesen starken Gegner auftreten. „Wir wollen eine ordentliche Leistung abliefern, unsere Zuschauer mitnehmen und an die letzten Auftritte anknüpfen. Schade natürlich, dass wir pernonell nicht aus dem vollen schöpfen können“, so Lok-Coach Jörn Schulz. Die Zahl der Ausfälle ist schon reichlich. Dazugekommen ist jetzt Vincent Kühn, der mit einer Schulterverletzung wohl länger fehlen wird.

Maurice Schmidt und Johannes Mahrhold haben nur individuell trainiert, dürften auch kaum eine Rolle für die Begegnung spielen, genau wie Niklas Buschke, der noch mehrere Wochen nicht zur Verfügung steht. Tim Kolzenburg ist studienbedingt unterwegs gewesen, ist höchstens eine Alternative auf der Bank. Reinrücken könnte in die Startelf wieder der ebenfalls zuletzt ausgefallene Steven Schubert.

„Die Jungs haben was für ihr Selbstvertrauen getan. Das wollen sie auch zeigen“, meinte Schulz abschließend.