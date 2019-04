Steven Schubert (Lok Stendal) im Zweikampf mit Torgelows bärenstarken Innenverteidiger Marcin Mista. Am Ende unterlagen die Altmärker am Sonntag 1:4. Foto: Thomas Wartmann

Der 1. FC Lok Stendal hat das Heimspiel gegen den Torgelower FC Greif verloren.

Stendal l Nach der deutlichen 1:4-Schlappe gegen den Torgelower FC Greif ist Fußball-Oberligist 1. FC Lok Stendal wieder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. 1:0 daheim gegen Staaken, 2:1 daheim gegen Strausberg, 2:0 in Charlottenburg – der Lok-Express rollte, die Stendaler schienen sich aus den Abstiegsrängen zu befreien.

Dann der Rückschlag, 1:4 am Sonntag daheim gegen Torgelow. Völlig verdient, denn die Gäste hätten sogar noch höher gewinnen können.

Schulz hat eine Vorahnung

Lok-Trainer Jörn Schulz hatte schon vor der Partie ein komisches Gefühl, denn aus den fünf Spielen 2019 gab es immerhin drei Siege.

„Es darf aber niemals Zufriedenheit einkehren. Wir hatten eine große Chance, Boden gutzumachen und uns Selbstvertrauen zu erarbeiten.“ Mit der Niederlage ist erstmal alles auf den Kopf gestellt. Schulz: „Leidenschaft, Willen, alles was wir uns zuletzt aufgebaut haben, was uns so stark gemacht hat, davon war nicht viel zu sehen. Das ist ganz bitter.“

Schulz mahnt Leistung an

Die Erklärung, warum seine Mannschaft versagte, hat er auch parat: „Wir haben keine Zweikämpfe geführt, die Laufbereitschaft war nicht vorhanden. Das war viel zu wenig von meiner Mannschaft.“

Dabei war sein Team mit dem 1:2-Rückstand zur Pause noch bestens bedient, denn mit dem ersten (und einzigen) Angriff der Stendaler in den ersten 45 Minuten fiel auch der Anschlusstreffer.

„Wir kommen in einem Spiel, wo wir überhaupt nicht drin sind, mit dem Tor zurück. Da hatte ich gehofft, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, aber uns ist wenig eingefallen. Wir hatten viele technische Fehler und konnten unsere Abläufe nicht durchspielen“, ärgerte sich Schulz, der mit offensiven Einwechslungen versuchte, dem Spiel noch eine Wende zu geben.

Konter bringen Entscheidung

Die zweite Halbzeit verlief dann zwar etwas ausgeglichener, aber die Gäste waren stets Herr im fremden Stadion, bestimmten die Szenerie auf dem Platz. Mit zwei gut herausgespielten Kontern zogen sie den Ostaltmärkern endgültig den Zahn.

Einige Lok-Spieler waren nach der Niederlage untröstlich, einige nahmen es lockerer.

Mentalität fehlt

„Die Spieler müssen sich fragen, was sie wollen. Wollen sie in der nächsten Saison Oberliga spielen? Das habe ich nicht von allen gesehen“, war Schulz nach Abpfiff stinksauer.

„Stendal ist eine sehr starke Mannschaft, ich war auch über den Auftritt überrascht, es gab fast keine Zweikämpfe. Es geht um Abstiegskampf, das müssen die Spieler begreifen, meine haben das heute mehr begriffen. Dadurch gab es dieses Resultat“, fand Torgelows Trainer Ekrem Asma eine Erklärung für das Resultat.

Eine humorvolle Diagnose für den Auftritt der Stendaler hatte Stadionsprecher Sven Jaluschka parat: „Es lag an der Zeitumstellung.“

Nächstes Spiel in Neustrelitz

Für Lok bleibt jedoch keine Zeit, sich weiter mit dieser Niederlage zu beschäftigen. Am Sonntag um 13.30 Uhr spielen die Altmärker in Neustrelitz und dann am 14. April daheim gegen Hansa Rostock II. Bei diesem Spiel beginnt auch der Vorverkauf für das Landespokal-Halbfinalspiel am 1. Mai. Dauerkarten haben keine Gültigkeit.