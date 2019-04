Zusammenfassung der Partien der A-,B-, D-Junioren des 1. FC Lok Stendal auf Landesebene.

Stendal l Einen wichtigen Auswärtssieg in der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren hat der 1. FC Lok Stendal beim 4:3 in Piesteritz gelandet. In der Verbandsliga der B-Junioren spielte Lok Stendal 2:2 gegen Sandersdorf/Thalheim. Das Talenteteam unterlag in Merseburg 3:4.

A-Junioren

Im Duell der Tabellennachbarn der Verbandsliga A-Junioren ging Lok sehr früh durch Alireza Nabizade in Front. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ging diese Partie also gut los. In der 17. Minute glich jedoch Piesteritz durch ein Tor von Jimmy Tietsche aus. Der Rest der ersten Halbzeit verlief relativ ereignislos. Nach Wiederanpfiff ging die knappe Partie in die zweite Runde. Die Stendaler Gäste kassierten zunächst das 2:1, doch Ali Hussein glich in der 72. Minute aus. Abdoul Dalein Diallo traf sechs Minuten später erneut und Lok lag zehn Minuten vor Schluss mit 2:3 hinten. Amadou Sall eröffnete in der 85. Minute die Chance, das Spiel zu drehen und in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Max Ludwig tatsächlich noch den Siegtreffer für die Stendaler.

B-Junioren

In der Verbandsliga der B-Junioren trafen mit Lok Stendal und Sandersdorf-Thalheim zwei Vereine aus den unteren Tabellengefilden aufeinander. Lok hatte einen guten Start und in der achten Minute mussten sich die Gäste in der Defensive mit einem Foul behelfen, sodass Mattes Flöther die Gelegenheit hatte per Strafstoß die Führung zu erzielen. Er traf und Lok lag mit 1:0 vorne. Direkt im Gegenzug kassierte die Pohl-Elf allerdings den Ausgleich, bevor Lenny Louis Janders in der 23. Minute per Strafstoß sogar die Führung für den JFV erzielte. Nachdem die Spieler aus der Halbzeitpause kamen gab es den dritten Elfmeter der Partie. Abermals brachte Mattes Flöther den Ball im Tor unter. Zu mehr reichte es nicht.

D-Junioren

Nachdem kein Schiri vor Ort war, verzögerte sich der Beginn. Danach rollte der Ball in der Partie der Verbandsliga D-Junioren zwischen Merseburg und Lok. Die Gastgeber spielten viel mit langen Bällen. In der dritten Minute landete ein Freistoß der Merseburger im Stendaler Strafraum. Diar Berami traf per Kopf. Wenig später war es erneut Berami, der erfolgreich war. Merseburg lag mit 2:0 vorne und die Gäste versuchten sich zu berappeln. Und tatsächlich gelang es Louis Herbst in der 30. Minute das 1:2 zu erzielen. Wenig später glichen die Lok-Kicker sogar aus. Ein Distanzschuss schlug im Kasten der Stendaler zum 3:2 ein. In der 74. Minute folgte das 2:4. Milan Rudolph traf zwar zum 3:4, was aber zu spät war.

Statistik

Verbandsliga D-Junioren

VfB IMO Merseburg – 1.FC Lok Stendal 4:3 (2:1)

Torfolge: 1:0 (3.), 2:0, 2:1 Louis Herbst (30.), 2:2 Leon Mathewes (54.), 3:2, 4:2, 4:3 Milan Rudolph (75.).

Verbandsliga B-Junioren

Lok Stendal – Sanderdorf/Thalheim 2:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 Mattes Flöther (8./ FE), 1:1 Lenny Louis Janders (9.), 1:2 Lenny Louis Janders (23./ FE), 2:2 Mattes Flöther (44./ FE).

Verbandsliga A-Junioren

GW Piesteritz – 1.FC Lok Stendal 3:4 (1:1)

Torfolge: 0:1 Alireza Nabizade (4.), 1:1 Jimmy Tietsche (17.), 2:1 Abdoul Dalein Diallo (54.), 2:2 Ali Hussein (72.), 3:2 Abdoul Dalein Diallo (78.), 3:3 Amadou Sall (85.), 3:4 Max Ludwig (90+3.).