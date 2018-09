Marcel Brinkmann (rechts) markierte beide Tore für Uchtspringe in Salzwedel. Archivfoto: Jeannette Heinrichs

Im Freitagsspiel der Fußball-Landesklasse hat der SV Eintracht Salzwedel den SV Medizin Uchtspringe empfangen.

Salzwedel l Auf der Flora hat der SV Eintracht Salzwedel sein Heimspiel der Fußball-Landesklasse gegen den SV Medizin Uchtspringe 0:2 (0:0) verloren.

Den Unterschied in diesem ausgeglichenen Spiel machte Uchtspringes Stürmer Marcel Brinkmann. Der sorgte zunächst in der 79. Minute für das 1:0 der Gäste und war in der fünften Minute der Nachspielzeit ein zweites Mal erfolgreich. Überflüssig war die rote Karte von Uchtspringes Christoph Scheel nach Spielschluss.

Die Mediziner übernehmen durch diesen 2:0-Erfolg erstmal die Tabellenführung. Doch dies kann sich am Sonnabend, wenn die restlichen Spiele ausgetragen werden, bereits ändern.

Statistik

Torfolge: 0:1, 0:2 Marcel Brinkmann (79., 90.+5).

Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Michael Damke, Mattes Schulze); Zuschauer: 125.

SV Eintracht Salzwedel: Dennis Röhl - Julian Seehausen, Hannes Pietscher, Kevin Gebert, Stefan Heuer (57. Gregor Roth), Pascal Kreitz, Niklas Gille (68. Hannes Schreiber), Marius Wulff (62. Lukas Biermann), Hannes Bruchmeyer, Luca Nowak, Jan Plewe.

Medizin Uchtspringe: Alexander Schulz - Thomas Roggenthin, Patrick Bonatz (64. Mathias Lenz), Michael Adam, Michael Runge, Manuel Stoppa, Christoph Scheel, Chris Schewe, Sebastian Lilge (70. Tim Volkhard Wolter), Marcel Brinkmann, Florian Klukas.