Rot-Weiß Arneburg hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, gegen Germania Tangerhütte gewonnen.

Arneburg l Einen knappen 1:0-Heimsieg hat in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, das Team von Rot-Weiß Arneburg gegen Germania Tangerhütte eingefahren. Ein verwandelter Handelfmeter von Markus Becker mit dem Halbzeitpfiff brachte die Entscheidung.

Besserer Start von Tangerhütte

Die Gäste hatten den etwas besseren Start. Bei Arneburg schlichen sich zunächst einige Fehler in die Ballpassagen ein. In der fünften Minuten erhielt der Gast in zentraler Position einen Freistoß. Felix Taube zirkelte ihn über die Mauer, doch Torwart Tobias Maier fischte die Kugel aus dem bedrohten Eck. Die Hausherren wurden danach etwas sicherer in ihren Aktionen.

Es dauerte aber eine gute Viertelstunde, bis zur ersten gefährlichen Aktion. Karsten Müller wurde bei seinem Schuss von Dennis Tiefenbach geblockt. Die anschließende Ecke fand den Kopf von Michael Winkelmann. Konrad Buschendorf wäre geschlagen gewesen. Doch seine Abwehr schlug das Leder von der Linie.

Arneburg ist nicht fehlerfrei

Ganz fehlerfrei blieben die Hausherren nicht. So marschierte Patrice Boehm auf das RWA-Gehäuse zu. Erneut reagierte Keeper Tobias Maier glänzend. Kurz darauf folgte ein Solo von Danny Kiefel. Tangerhütte agierte zu passiv. Den Flachschuss lenkte Keeper Konrad Buschendorf zur Ecke. Alles sah nach einer Nullnummer zur Pause aus. Dann hieß es plötzlich Elfmeter. Aus kurzer Distanz wurde ein Tangerhütter angeköpft. Schiedsrichter Norbert Möllmann meinte Handspiel, was höchst zweifelhaft war. Markus Becker verwandelte sicher zum 1:0 für die Elbestädter.

In der zweiten Hälfte verlor das Match zunächst etwas an Niveau. Konrad Buschendorf hielt seine Mannschaft bei Chancen von Christoph Bünnig und Hermann Huchthausen im Spiel. Erst zum Ende wurde Tangerhütte gefährlich. Ein Freistoß von Sebastian Arndt ging knapp über das Tor, wo jetzt Stephan Boy stand. Tobias Maier hatte sich verletzt.

Chance kurz vor Schluss

In der 90. Minute hätte Karsten Müller alles klar machen können. Doch wieder hieß der Sieger Buschendorf. Es folgten fünf Minuten Nachspielzeit und ein satter Schuss von Patrice Boehm. Stephan Boy zeigte ein Glanztat und hielt den Dreier fest.