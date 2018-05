In der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, hat es am Nachholspieltag so einige zahlreiche Überraschungen gegeben.

Statistik H. Jävenitz - H. Letzlingen 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Kay Knackmuß (13.), 0:2 Günter Ahlfeld (53.), 1:2 Stefan Saluck (77.,Eigentor), 1:3 Christian Wernecke (83.) Heide Jävenitz: Nico Jahn - Andre Himmstedt (79., Karsten Steiniger) , Tim Wolter, Nico Müller (56., Christian Euen), Rene Schubert, Marcel Wolter, Nils Wolter, Sven Weber, Pascal Pieper, Marvin Bogdahn, Christian Reineke Heide Letzlingen: Andreas Lenz - Detlef Mertens, Sebastian Ilze (87., Nico Voigt), Tobias Benecke, Christian Wernecke, Günther Ahlfeld, Falk Altrock (67., Eik Drevenstedt) , Fabian Schlamann, Kay Knackmuß SV Liesten - MTV Beetzendorf 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Fricke (17.), 1:1 Beck (60.), 2:1 Bresch (90.) Liesten: Dawid Szczerbik - Matthias Wiese, Pawel Kijewski, Lucas Bresch, Sebastian Kordus, Marcin Galkowski, Nils Bierstedt, Henning Glameyer, Henning Schröder, Stephan Benecke, Steven Beck Beetzendorf: Markus Thiel - Tobias Seifert, Bennet Sobolowski, Tino Fricke, Sebastian Eder, Daniel Stehr, Hannes Schulz, Holger Fritsche, Robert Diekmann, Fabian Panhey, Nico Schulz M. Uchtspringe - SV Grieben 9:1 (4:0) Tore: 1:0 Brinkmann (5.), 2:0 Roggenthin (8.), 3:0 Schewe (11.), 4:0 Brinkmann (20.), 5:0 Rothe (51.), 6:0 Ahrendt (58.), 7:0 Scheel (72.), 8:0 Stoppa (75.), 9:0 Brinkmann (84.), 9:1 Konau (91.) Uchtspringe: Alexander Schulz - Thomas Roggenthin (46., Robin Stoppa), Leon Rothe, Daniel Herrmann (57., Florian Marunde), Michael Adam, Manuel Stoppa, Christoph Scheel, Chris Schewe, Johannes Neuber, Damian Ahrendt, Marcel Brinkmann Grieben: Tobias Eckardt - Johannes Riebold, Fabian Kunze, Robin Zander, Gunnar Wende, Dennis Demoli, Malvin Möws, Florian Zersch, Christian Welzin (57., Martin Albrecht), Max Häußler, Torben Konau RW Arneburg - Kreveser SV 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Pieper, N. (10.), 1:1 Becker (54.), 2:1 Korte (87.) Arneburg: Tobias Maier - Markus Becker (90., Andreas Voigt), Danny Kiefel, Hermann Huchthausen, Dennis Wiechmann, Oliver Nagel, Marco Pawellek, Daniel Blume (56., Mario Bittner), Lars Korte, Michael Winkelmann, Normann Hass Kreveser SV: Björn Diezel - Yannik Hannemann (84., Manuel Neumann) , Florian Wengler, Marius Weihrauch, Nils Pieper (77., Robert Grünwald), Lars Pieper, Jann Grünwald, Andreas Thiede, Steven Hohmeier, Björn Fankner, Dastin Ziems FSV Havelberg - SSV Gardelegen 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Fehse (20.), 1:1 Betker (60.), 2:1 Betker (80.) Havelberg: Kenny Jährling - Toni Leppin, Robert Fritze, Thomas Dreisow, Max Leppin, Steven Möbius, Jürgen Betker, Enrico Falck, Jakob Swiderski, David Stamer, Kevin Hochmüller Gardelegen: Fritz Eggert - Frank Fehse (56., Eliano-Neal Mertens) , Hannes Malek, Andy Stottmeister, Sascha Gütte (78., Mohamed Bishar), Michael Rosenberger, Maurice Bogdahn, Michael Hille, Martin Gille, Florian Scheinert, Xaver Haak

Stendal| In der Landesklasse, Staffel 1, wurden am Sonnabend fünf Spiele nachgeholt. Dabei setzte sich der SV Liesten mit einem knappen Sieg über Beetzendorf an die Tabellenspitze. Im Abstiegskampf konnte der FSV Havelberg für eine Überraschung sorgen, während Krevese eine späte Niederlage verkraften musste.

SV Heide Jävenitz - FSV Heide Letzlingen 1:3 (0:1). Bereits 13:30 Uhr startete diese Partie in Jävenitz. Die Gäste begannen wacher und trafen schon in der Anfangsviertelstunde zur Führung durch Kay Knackmuß. Nachdem bis zur Halbzeitpause nichts Nennenswertes mehr geschehen war, erhöhte Günter Ahlfeld kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 für Letzlingen. In der Schlussphase verkürzten die Gastgeber zwar durch ein Eigentor von Stefan Saluck auf 1:2, doch Christian Wernecke begrub die Hoffnungen auf eine Punkteteilung mit dem 3:1 schnell wieder.

SV Liesten - MTV Beetzendorf 2:1 (0:1). Der MTV führte nach rund einer Viertelstunde durch einen Strafstoß von Tino Fricke mit 1:0 und verwaltete den Vorsprung bis zur Pause. In der 62. Minute traf Liestens Angreifer Steven Beck dann jedoch zum Ausgleich und sorgte für neue Motivation in den Reihen des SVL. Erst spät, in der 89. Minute, schoss Lucas Bresch die Hausherren zum Sieg über Beetzendorf und sicherte Liesten damit die Tabellenführung in der Landesklasse 1.

Medizin Uchtspringe - SV Grieben 9:1 (4:0). Ein wahres Torfestival feiert Uchtspringe gegen desolate Gäste. Bereits nach 20 Minuten führten die Gastgeber mit 4:0 und hatten die Partie quasi schon entschieden. Im zweiten Durchgang ließen sie allerdings nicht von ihrer Torlaune ab, sondern setzten Grieben weiter unter Druck. Erst in der Schlussminute gelang dem SVG doch noch ein Ehrentreffer durch Torben Konau.

Rot-Weiß Arneburg - Kreveser SV 2:1 (0:1). Nach langzeitiger Führung fährt Krevese nach den 90 Minuten in Arneburg komplett ohne Punkte nach Hause. Die Gäste erzielten in der 10. Spielminute das 1:0 durch Nils Pieper und gingen mit diesem Vorsprung auch in den zweiten Spielabschnitt hinein. Dort traten die Gastgeber aber offensiver auf und glichen durch Markus Becker zunächst aus. Wenige Momente vor dem Schlusspfiff versenkte Lars Korte den Ball schließlich zum 2:1 im Kreveser Tor und ließ die Arneburger einen knappen Heimsieg bejubeln.

FSV Havelberg - SSV 80 Gardelegen 2:1 (0:1). Ein Doppelpack von Jürgen Betker befreit Havelberg vorübergehend von den Abstiegsplätzen und dämpft gleichzeitig die Gardelegener Aufstiegshoffnungen. Nach 27 Minuten führten aber zunächst die Gäste durch den Treffer von Frank Fehse. Erst nach dem Seitenwechsel fand der FSV zu seinem Offensivspiel und erzielte in Person von Betker das 1:1. Als der Stürmer in der 81. Minute erneut zuschlug, war der Jubel groß und die gesamte Mannschaft verteidigte den Sieg bis zum Abpfiff.