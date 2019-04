Wenn's läuft, dann läuft's! Der SSV Havelwinkel Warnau hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den SV Irxleben gewonnen.

Warnau l Der SSV Havelwinkel Warnau hat sein Heimspiel gegen den SV Irxleben mit 4:1 Toren gewonnen. Beim umjubelten Sieg machte Ricardo Hain drei der vier Tore.

Die Gäste, die derzeit keinen Lauf haben, begannen forsch. Ein langer Ball aus der Abwehr fand Simon Schwenke. Der fackelte nicht lang und schoss zum 0:1 ein. Bei der Aktion sah die gesamte Warnauer Abwehr nicht gut aus.

Warnau erzielt den Ausgleich

Nur Minuten später waren alle Warnauer auf dem Platz wach. Vielleicht brauchten sie den Weckruf. Fortan übernahmen die Platzherren die Regie und setzten die Gäste unter Druck. Das zahlte sich bald aus. Ricardo Hain schoss in der 15. Minute den Ausgleich.

Danach machte Warnau das Spiel. Noch vor der Pause schlug Ricardo Hain erneut zu. Nach einem langen Einwurf kann Irxleben den Ball nicht klären und Hain befördert das Leder über die Linie (2:1 / 41.). Kurz vor der Pause – Lattenkopfball – und danach – Kevin Schmoock allein vor dem Tor – hätte die Partie entschieden sein können. Darauf mussten die Zuschauer dann noch etwas warten. In der 67. Minute machte Benjamin Döring das 3:1. Sein Freistoß setzte auf und der Ball rutschte dem Gästekeeper über die Hand ins Tor (67.).

Kaum Gegenwehr von Irxleben

In den letzten Minuten hielt sich die Gegenwehr der Irxleber in Grenzen. Warnau dagegen hatte noch Lust und sorgte immer wieder für Gefahr. In der Nachspielzeit setzte Hain den Schlusspunkt. Nach einer straffen Ecke von Döring netzte er per Kopf ein. Kurz darauf war Schluss.

Warnaus Trainer Ralf Franke sagte nach dem Spiel: „Das war ein verdienter Sieg in einem sehr fairen Spiel. Nach dem Dreier stehen wir in der Tabelle sehr gut da. Wenn es so gut läuft, wie jetzt bei uns, dann gelingen einfach manche Dinge besser. Jetzt können wir nächste Woche gegen Gardelegen das Derby entspannt angehen.“

SSV Havelwinkel Warnau: Lucas Ezequiel Vicentin, Wilhelm Schulz, Martin Buricke, Stefan Heinrich, Sascha Walther (67. Timm Hensel), René Gerngroß (85. Stefan Schulz), Christian Bresigke, Roman Arndt (62. Benjamin Döring), Jürgen Betker, Kevin Schmoock, Ricardo Hain ; Trainer: Ralf Franke.

SV Irxleben: Daniel Koch, Norman Thiele, Andreas Krause, Tino Ahlemann (58. Marcel Scheinhardt), Kevin Köhler (46. Stefan Kotulla), Simon Schwenke, André Beck, Paul Stier, Tobias Herrmann, Timo Lange, Maximilian Gerwien ; Trainer: Thomas Sauer.

Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg); Zuschauer: 122.

Tore: 0:1 Simon Schwenke (1.), 1:1 Ricardo Hain (15.), 2:1 Ricardo Hain (41.), 3:1 Benjamin Döring (67.), 4:1 Ricardo Hain (90.+3).