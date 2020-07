Laurin Melms (rechts) brachte den Osterburger FC gegen den 1. FC Lok Stendal (hier mit Maurice Pascale Schmidt) mit 1:0 in Führung. Foto: Jeannette Heinrichs

Der Osterburger FC hat den 1. FC Lok Stendal zum Testspiel am Osterburger Fuchsbau empfangen.

Osterburg l Die halbe Fußball-Altmark hat sich am Mittwochabend das Testspiel zwischen Landesklassevertreter Osterburger FC und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal angeschaut. Am Ende stand ein 1:1 (1:1) auf der Anzeigetafel.

200 Zuschauer im Stadion

Die ersten zehn Minuten bekamen einige Zuschauer, es waren um die 200, im Stadion noch gar nicht mit, da sie sich aufgrund der Auflagen in eine Liste eintragen mussten, so dass es Wartezeiten am Eingang gab.

So sahen sie die erste dicke Chance der Lok-Kicker nur von Außen. Nach einer Eckballvariante gelangte der Ball zu Niclas Buschke, der aus gut 20 Metern abzog. Das Leder schepperte ans Lattenkreuz.

OFC taktisch clever eingestellt

Das war es auch erstmal mit Möglichkeiten der Lok-Kicker, bei denen man sah, dass sie erst am Montag ins Training eingestiegen sind. Die OFCler indes befinden sich bereits seit zirka vier Wochen im Aufbau und wurden von ihrem Trainer David Rose taktisch klug auf Stendal eingestellt.

Melms trifft zur Führung

Nachdem sich Youngster und Abwehrspieler Laurin Melms schon nach elf Minuten die erste gelbe Karte abholte, steuerte er nur zwei Minuten später im Alleingang aus der eigenen Hälfte auf Keeper-Neuzugang John Ziesmann zu und vollendete gekonnt zum 1:0. Die Biesestädter suchten immer wieder spielerische Lösungen aus der Abwehr heraus, um Konter zu starten. So nach 15 Minuten, als Lennart Metzlaff Marius Melms bediente. Die Nummer 24 der Gastgeber scheiterte aber an Ziesmann. Das hätte schon das 2:0 sein können.

Die Rolandstädter versuchten weiter, die engmaschige Abwehr der Rose-Elf auszuspielen und erarbeiteten sich fortan mehr Chancen.

Buschke scheiterte mit einem Versuch an Marc Brehmer, der den Ball zur Ecke lenkte. Danach klärte Dominic Thiedke im letzten Moment (31.). Auch Tim Seidel-Holland scheiterte nach einer Ballstafette nur knapp (33.).

Lok-Ausgleich vor der Pause

Kurz vor der Halbzeit belohnte sich die Schulz-Elf endlich. Maurice Pascale Schmidt setzte sich über links energisch durch, brachte den Ball auf das Tor und Lukas Pfeiffer brauchte nur noch den Fuß hinhalten – 1:1 (44.). Danach ging es in die Halbzeit.

Schmidt mit erster Chance in Abschnitt zwei

Lok-Coach Jörn Schulz brachte frische Kräfte. Stendal verschärfte nochmals das Tempo und hatte durch Schmidt die erste Gelegenheit in Abschnitt zwei. Brehmer war allerdings zur Stelle. Auf der anderen Seite reichte eine Körpertäuschung und Metzlaff ließ Lorenz Balliet ins leere laufen und kam zum Abschluss. Bryan Giebichenstein, kam für Ziesmann, reagierte blitzschnell mit einer Fußabwehr.

In den letzten 20 Minuten zog sich Osterburg noch weiter zurück, aber bei den Gästen fehlte noch die Abstimmung und die Chancen wurden nicht genutzt. Martin Gödecke (Schuss vorbei) und Denis Neumann (Kopfball Latte, Kopfball drüber, Schuss drüber) brachten das Leder nicht im Gehäuse unter. Zudem klärten sie auf der Gegenseite einen Kopfball von Uwe Schmidt geradeso auf der Linie.

Dabei blieb es, es fiel kein Tor mehr.

Schiedsrichter: Karsten Fettback, Assistenten: Max Goroncy, Noah Winterberg.

Statistik

Tore: 1:0 Laurin Melms (13.), 1:1 Lukas Pfeiffer (44.).

Zuschauer: 151 zahlende.

Osterburger FC: Brehmer - Thiedke, L. Müller, Metzlaff, Buchholz, L. Melms, Lehmann, Rieger, Koehn, M. Melms, Magerin (Sachse, Schmidt, Gehne, Lenz, M. Muhl)

1. FC Lok Stendal: Ziesmann - Buschke, Bittner, Salge, Knoblich, J. Mahrhold, L. Breda, M. P. Schmidt, Seidel-Holland, Schweda, Pfeiffer (Giebichenstein, L. Balliet, Gödecke, Bubke, Kolzenburg, Schönburg, Neumann).