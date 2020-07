Bei den Mannschaften der Fußball-Oberliga, Staffel Nord, dreht sich das Wechsel-Karussell rasend schnell.

Stendal l Nicht nur beim 1. FC Lok Stendal hat es bereits jetzt viele Veränderungen gegeben.

Die Altmärker müssen gleich sieben Spieler verabschieden: Martin Krüger, Vincent Kühn, Tim Schaarschmidt, Sebastian Hey, Patrick Baudis und Felix Behling verlängerten ihre am 30. Juni 2020 auslaufenden Verträge nicht.

Torwart Steffen Westphal bat außerdem um Auflösung seines Vertrages, da es ihn zurück in seine ostwestfälische Heimat zieht. Lok entsprach dieser Bitte.

Ebenso verließ Co-Trainer Phillip Görtz den Stendaler Verein „Der 1. FC Lok Stendal bedauert natürlich jeden Spieler der uns verlässt, besonders, wenn es sich um teils so langjährige und verdiente Jungs handelt, die als Mannschaft zusammenwuchsen und sich zuletzt in drei Jahren Oberliga bewähren konnten. Wir bedanken uns daher bei allen oben Genannten für ihre Leistungen in und für unseren Verein“, heißt es unter anderem in der Pressemitteilung des Vereins. Für neue Spieler mit Oberliga-Erfahrung fehlen dem 1. FC Lok durch die Corona-Krise die entsprechenden finanziellen Mittel.

Rostocker FC holt Torjäger N‘Diaye

Somit besannen sich die Altmärker auf ihre Ausbildung und holten Spieler aus der Region zurück: Paul Schönburg, John Zießmann (beide Möringen) oder Marlon Schweda vom Nachwuchs des 1. FC Mageburg.

Zudem wurde noch Felix Knoblich vom Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark ins Hölzchen gelockt.

Kontrahenten basteln am Spielerkader

Aber auch bei den anderen Vereinen der Oberliga-Nord, hat sich personell eine Menge getan. Bei Hertha Zehlendorf oder dem FC Strausberg ist die Liste der Zu- und Abgänge bereits jetzt lang. Auch Blau-Weiß Berlin vermeldet zum jetzigen Zeitpunkt gleich elf Neuzugänge.

Dagegen haben sich der Brandenburger SC Süd und Charlottenburger FC Hertha 06 bisher zurückgehalten.

Der Rostocker FC hat sich unter anderem den Neustrelitzer Mittelstürmer und Torjäger Djibril N‘Diaye geschnappt. Die TSG-„Lebensversicherung“ wurde Fünfter in der Torjägerliste der abgelaufenen und vorzeitig beendeten Saison 2019/20. Der Senegalese hat insgesamt 13 Tore erzielt.

Insgesamt ist das erst der Beginn des Wechsel-Karussells, weitere personelle Entscheidungen bei den 17 Mannschaften der Oberliga, Staffel-Nord, werden in den nächsten Tagen und Wochen fallen.