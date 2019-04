In der Kreisoberliga Altmark Ost findet der 21. Spieltag statt.

Stendal l Nach dem Osterwochenende, an dem sich nur der Post SV Stendal und Preussen Schönhausen zu einem Nachholspiel (Endstand 0:3) gegenüberstanden, findet nun der 21. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga statt.

Preussen empfangen Schinne

Die Preussen aus Schönhausen dürfen zu Hause antreten und sind Gastgeber für den Schinner SV Eintracht. Die Leue-Elf hat derzeit einen kleinen Lauf und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Das hofft Preussen-Coach David Leue auch nach dem Spieltag zu sein. „Mit der Leistung wie zuletzt gegen Post Stendal wollen wir die Punkte zu Hause behalten“, erklärt er. Dazu sieht es personell nicht gut aus. Richard Strehmel, Phillip-Maximilian Möller, Stefan Lemme und Hendrik Braunschweig fehlen. Doch wer Leue kennt, weiß, dass er mit solchen Situationen umgehen kann.

Auch bei den Gästen aus Schinne gibt es erhebliche personelle Probleme. „Am Sonnabend wird es wieder richtig übel, es sieht personell extrem dünn aus. Die Erste und Zweite spielen zeitgleich und weder Schönhausen noch Rochau hat einer Verschiebung zugestimmt. Und aus Uenglingen wird zum X-ten Mal auch wieder niemand kommen“, ärgert sich SSV-Trainer Gordon Besa über die Umstände.

Beide Mannschaften stehen im Klassement hintereinander und wenn die Preussen gewinnen, ziehen sie an der Eintracht vorbei. „Ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass Schönhausen nach diesem Spieltag erstmal vor uns weilt. Aber unser Ziel ist es, dass nicht zuzulassen“, so Besa abschließend.

Somit bleibt abzuwarten, welche Mannschaft mit der Personalnot besser klar kommt.

Gladigau gastiert bei der SG Havelberg/Kamern

Die SG Havelberg/Kamern bekommt es mit Schlusslicht Blau-Weiß Gladigau zu tun. Die Gäste haben seit zwei Wochen kein Spiel ausgetragen, doch so konnten sich angeschlagene Spieler auskurieren, so dass sie am Sonnabend eventuell wieder zur Verfügung stehen. Dennoch hängen die Trauben für die Dirk-Elf beim Tabellenzweiten sehr hoch, wobei das Hinspiel nur 1:3 verloren ging.

Klietz fordert Post Stendal

Sich aus den oberen Gefilden der Tabelle hat sich Germania Klietz erstmal verabschiedet und tritt nun beim Post SV Stendal an. Doch im Spiel gegen die KSG Berkau (Endstand 4:4) gab es mal wieder einen Lichtblick. „In der Offensive war das gegen Berkau schon super, defensiv müssen wir uns steigern, um zu punkten“, erkennt Germania-Coach Sören Stamer die Situation. Ihm stehen Florian Hochheim und Chris Matzke wieder zur Verfügung.

Die Röxer verloren ihr Nachholspiel gegen Schönhausen 0:3 und hatten in der Offensive so ihre Probleme. Das Hinspiel hatten die Postler aber mit 1:0 für sich entschieden. Es bleibt abzuwarten, wie Coach Andreas Heiser sein Team aufstellen wird.

Berkau will die Serie fortsetzen

Die KSG Berkau ist derzeit die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde noch ungeschlagen ist. Das soll natürlich auch dem Spiel gegen Eintracht Lüderitz so sein. Zumal die Berkauer noch eine Rechnung offen haben, denn das Hinspiel ging klar mit 4:0 an die Lüderitzer. „Das soll uns diesmal nicht noch einmal passieren. Wir wollen aus einer massiven Abwehr versuchen, Humbert Vogel und Florian Brückner, am Toreschießen zu hindern. Wir wollen uns mit einem Sieg, unter die ersten Fünf festzusetzen“, gibt KSG-Coach Stefan Rabe die Marschrichtung voraus. Dabei muss er auf seinen Mittelfeldspieler Benjamin Schulz verzichten. „Das ist natürlich bitter, aber wir haben einen sehr guten Ersatz“, so Rabe.

Die Lüderitzer Eintracht indes, will alles daran setzen, um den dritten Platz nach der Saison inne zu haben. Das wäre ein großer Erfolg für die junge Mannschaft um Trainer Sven Stiewe. Kevin Tuchen (ein Spiel Sperre) und Ousman Singhateh (vier Spiele Sperre) stehen am nicht zur Verfügung.

Ein Duell zweier Tabellennachbarn gibt es zwischen Blau-Gelb Goldbeck und dem 1. FC Lok Stendal II. Für beide Teams geht nach oben als auch nach unten nicht mehr viel, so dass sie völlig befreit aufspielen können. Bei der Lok-Reserve bleibt noch abzuwarten, ob es Verstärkung aus der Oberligamannschaft gibt. Doch die plagt sich selbst mit personellen Problemen rum.

Rossau empfängt Knoblich-Elf

Erst am Sonntag darf Spitzenreiter Rossauer SV, um Punkte für die Meisterschaft kämpfen. Dazu gastiert die SG Bismark II/Kläden bei der Schulze-Elf. Nach einer endlos scheinenden Niederlagenserie hat sich die Knoblich-Elf aber in den letzten Wochen gefangen und den Abstand zum Abstiegsplatz auf zehn Punkte ausgebaut.

Das ist auch RSV-Coach Christian Schulze nicht verborgen geblieben. „Sie machen einen stabileren Eindruck, als noch vor Wochen. Dass die Mannschaft Qualität hat, hat sie in den letzten Jahren oft genug bewiesen und wissen wir. Aber die Klasse werden sie halten. Des Weiteren müssen wir abwarten wer als Unterstützung von der ersten dazukommt“, so Schulze.