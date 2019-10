In der 1. Fußball-Kreisklasse, Staffel 2, hat es nur ein Miniprogramm gegeben.

Stendal l Germania Klietz II setzte sich dabei im Derby gegen den SV Hohengöhren 2:1 durch. Tabellenführer Freundschaft Schernebeck unterlag am Sonntag der Reserve von Post Stendal 2:4.

Drei Partien wurden im Vorfeld verlegt beziehungsweise abgesagt.

Germania Klietz II - SV Hohengöhren

Beide Mannschaften hatten bisher noch nicht soviel zu jubeln gehabt. Während die Gastgeber bei einem Sieg standen, gab es für den SVH noch keinen Saisonpunkt. Die Vertretungen bewegten sich auf Augenhöhe, doch sie blieben im ersten Abschnitt erfolglos, trotz einiger guter Möglichkeiten.

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. In der 52. Minute war Sebastian Herz für Klietz II erfolgreich. Der Treffer brachte neuen Schwung in das Match. Hohengöhren versteckte sich nicht, versuchte den Rückstand wettzumachen. Das gelang nach 69 Minuten. Ronny Pesenecker netzte für die Gäste zum 1:1.

Beide Mannschaften spielten weiter auf Sieg, es sah alles nach dem Remis aus. Kurz vor dem Abpfiff markierte Ralf Metroweli dann doch noch das Siegtor der Hausherren.

Germania Klietz II - SV Hohengöhren 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Sebastian Herz (52.), 1:1 Ronny Pesenecker (69.), 2:1 Ralf Metroweki (90.).

Freundschaft Schernebeck - Post Stendal II

Nach diesem Erfolg sah es für die Gäste zur Pause nicht aus. Schernebeck erarbeitete sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ aber einiges liegen.

Als alles nach einer Nullnummer zum Kabinengang aussah, schlug Freundschaft doch noch zu. Tobias Kaltenbrunner gelang ein Doppelpack und die Platzherren gingen mit einem beruhigenden 2:0 in die Kabinen. „Wir hätten uns vor der Pause berühmt schießen können, machen aber nur zwei Tore und werden in der zweiten Halbzeit klassisch ausgekontert“, so das Fazit des Gastgeber-Trainers Raik Bollmann.

Die Postler stellten um und waren von den Gegentoren überhaupt nicht geschockt. Steven Schmalz und David Werle glichen nach knapp einer Stunde für die Post-Reserve zum 2:2 aus.

Die Gastgeber erzielten kurz darauf ein Tor, was wegen einem Foul nicht anerkannt wurde. Schließlich schoss Max Goroncy die Postler mit zwei Treffern zum Auswärtssieg, der auf Grund der zweiten Halbzeit auch nicht unverdient war. Freundschaft Schernebeck bleibt trotz dieser Niederlage Tabellenführer. Die Gäste kletterten auf Platz vier.

Freundschaft Schernebeck - Post SV Stendal II 2:4 (2:0).

Tore: 1:0, 2:0 Tobias Kaltenbrunner (43., 45.), 2:1 Steven Schmalz (56.), 2:2 David Werle (59.), 2:3, 2:4 Max Goroncy (69., 72.).