Post Stendal empfing den Osterburger FC. Die Stendaler hatten trotz einer katastrophalen Saison immer noch die Chance, das rettende Ufer der Relegation zu erreichen. Dafür hätten aber alle Faktoren für die Stendaler wirken müssen. Gegen den Rangdritten Osterburg war Post klarer Außenseiter. Die Gastgeber gingen dennoch zunächst in Führung, bevor die Osterburger postwendend den Ausgleich markierten.

OFC dreht nach der Pause auf

Im zweiten Abschnitt verlief die Partie dann deutlich einseitiger. Die Gäste zeigten ihre Klasse und gingen durch Melms und Behrend mit 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer von Heise wurde direkt mit zwei weiteren Treffern beantwortet, sodass das Spiel bereits entschieden war. In der Nachspielzeit fiel dann das finale 2:6 durch ein Eigentor der Postler, die nun endgültig abgestiegen sind. Osterburg feiert einen Kantersieg und die Konsolidierung des dritten Tabellenplatzes.

SG Bismark/Brunau verliert

Die SG Bismark Brunau war bei den Elbekickern zu Gast. Der Tabellenletzte hatte bis dahin mit sieben Punkten aus 19 Spielen nicht überzeugen können. Die erste Halbzeit verlief etwas überraschend torlos ab. Im zweiten Abschnitt begannen die Elbekicker dann allerdings die Partie zu kontrollieren. Mit drei Toren, die recht schnell aufeinander folgten, setzten sie die Segel auf Sieg. Bismark/Brunau hatte nicht die spielerischen Mittel, um auf diese Führung zu reagieren. Stattdessen waren es die Gastgeber, die weiterhin nach vorne spielten. Kurz vor Ende der Partie traf Pascal Kohrt zum finalen 4:0, das den Elbekickern nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder einen Sieg beschert. Bismark/Brunau stand schon vor der Partie als Absteiger fest und wird nun versuchen, in den letzten beiden Saisonspielen einen würdigen Abschluss zu präsentieren.

Tangermünde gewinnt auswärts

Zu Genthin/Brettin ist die SG Tangermünde gereist. Die Partie zwischen den Tabellennachbarn ging zunächst recht ruhig los. Die Teams tasteten sich ab und es gab wenige Torraumszenen. Nach 33 Minuten legten die Gastgeber dann vor. Jeremy Feuerherdt markierte den Führungstreffer, der bis zum Halbzeitpfiff Bestand haben sollte. Die zweite Halbzeit ging dann ähnlich ereignisarm los wie die erste. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis Luis Ehrenbrecht die Gäste mit dem 2:0 an den Rand der Niederlage brachte. Die Spielgemeinschaft kämpfte gegen die Pleite, aber es waren kurz vor Schluss erneut die Gastgeber, die zuschlugen. Max Rosslmeier machte mit dem 3:0 in der 80. Minute alles klar. Die Elbekicker gewannen somit recht deutlich und ziehen am direkten Konkurrenten vorbei.

Post SV Stendal - Osterburger FC 2:6(1:1)

Torfolge: 1:0 Borisov (32.), 1:1 Melms (36.), 1:2 Melms (47.), 1:3 Behrend (65.), 2:3 Heise (76.), 2:4 Noack (77.), 2:5 Gernacke (79.), 2:6 (81.+1./ Eigentor).

SG Elbekicker - SG Bismark/Brunau 4:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (44.), 2:0 (52.), 3:0 (55.), 4:0 (79.).

SG Genthin/Brettin - SG Tamgermünde

Torfolge: 1:0 (33.), 2:0 (70.), 3:0 (79.).