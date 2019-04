In der Kreisoberliga Almark Ost ging es heute heiß her.

Stendal l Am 20. Spieltag in der Kreisoberliga wurde es beim Aufstiegskampf, aber auch beim Abstiegskampf spannend.

Gerade beim Duell zwischen Krüden/Groß Garz und Gladigau bleibt es intensiv. Beide Teams sind in Abstiegsgefahr. Doch während Gladigau heute spielfrei hatte, konnte sich Krüden durch ein 1:1 gegen Post Stendal einen Punkt holen und so den letzten Platz verlassen.

Ein klaren Sieg hingegen holte der Schinner SV gegen den SV Blau-Gelb Goldbeck. Mit einem 6:1-Erfolg bleiben die Schinner an den drittplatzierten Lüderitzern dran, die jetzt nur noch vier Punkte Vorsprung haben.

Die Tabellendritten hingegen konnten sich heute nicht als Sieger fühlen. Im intensiven Derby gegen Rossau schaffte keines der Teams, wirkliche Torchancen zu erspielen. Doch der Rossauer SV schoss am Ende das goldenen Tor und sicherte sich den Aufstieg in die Landesklasse. Unschön wurde die Partie noch am Ende, als ein Lüderitzer mit Apfiff ein hartes Foul beging.

Beim Spiel zwischen den punktgleichen Teams aus Klietz und Berkau kam es zu einem torreichen Remis. Ganze acht Tore fielen bei dem 4:4-Spiel und es bleibt abzuwarten, wer sich am Ende der Saison noch den höheren Tabellenplatz erkämpft.

Zuletzt setzte sich die mit mittlerweile elf Punkten vor Lüderitz liegende Spielgemeinschaft aus Havelberg und Kamern gegen die zweite Mannschaft der Lok Stendaler durch. Ein klarer 4:0-Sieg bestätigte ihre gute Tabellenposition.