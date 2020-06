Philipp Dieckmann ist neuer Trainer beim SV Rot-Weiß Arneburg in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1.

Arneburg l Der 30-Jährige ist am Donnerstagabend der Mannschaft vorgestellt worden.

Dieckmann beerbt Trainer-Duo

Nach TuS Wahrburg und dem Möringer SV ist der SV Rot-Weiß Arneburg die dritte Station von Philipp Dieckmann. Die Arneburger waren auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die erste Mannschaft, da das bisherige Trainerduo Florian Steinhagen (hört aus privaten Gründen auf) und Oliver Nagel (will wieder spielen) aufhört.

„Olli hat uns schon angekündigt, dass er wieder spielen will und Florian ist jetzt ein zweites mal Vater geworden, er schafft es zeitlich nicht mehr. Er wird noch eine vernünftige Verabschiedung bekommen“, erklärte Arneburgs sportlicher Leiter Mario Bittner die Beweggründe für den Wechsel auf der Kommandobrücke.

Dieckmann ist schnell überzeugt

Bittner weiter: „Mir ist dann sofort Philipp Dieckmann eingefallen. Wir haben einen kurzfristigen Termin vereinbart. Er hat sich auch keine große Bedenkzeit erbeten. Eine Stunde später kam dann seine Nachricht, dass er bei uns einsteigt. Dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“

Auch zur personellen Lage der Elbestädter äußerte sich der sportliche Leiter: „Abgemeldet hat sich nur Justin Scheer, der im vorigen Jahr von Goldbeck zu uns gekommen ist. Er arbeitet jetzt in Magdeburg und wird wohl wieder nach Goldbeck gehen.“ Vom Stamm ist in Arneburg also alles beim Alten geblieben.

Müller und Kiefel wollen kürzer treten

Bittner: „Es wird vielleicht noch einige Veränderungen geben. Karsten Müller und Danny Kiefel werden zwar bei uns angemeldet bleiben, aber kürzer treten. Es ist etwas schade, beide sind noch fit und werden auch als erfahrene Spieler fehlen, um die Jungen heranzuführen. Wir haben zwar genug erfahrene Spieler, aber vom Charakter wären beide ein Verlust.“

Jugend soll integriert werden

Und wie sieht es mit Neuzugängen in Arneburg aus. Bittner: „Externe Neuzugänge haben wir bisher noch nicht, das wird auch immer schwerer. Dadurch wollen wir jetzt den Umbruch mit allen Konsequenzen starten. Die jungen Spieler sollen ihre Chance bekommen. Sie werden in die erste Mannschaft eingebaut. Mit dem Überhang aus unserem Nachwuchs versuchen wir mit Goldbeck eine Spielgemeinschaft zu gründen. Sie sollen für Arneburg angemeldet bleiben. Da sind wir aber noch in Gesprächen.“

Bei den jungen Spielern, die integriert werden sollen, handelt es sich um Justin Blümner, Nils Erxleben, Leon Zellmer, Kai Diefert, Ricardo Freimann, Torben Hinz und Leon Lauck.

Langzeitverletzte kehren zurück

Einige langverletzte Spieler, die jetzt wieder mit dem Training beginnen könnten, können aber in Arneburg fast wie Neuzugänge behandelt werden. Markus Becker ist wieder fit. Dennis Wiechmann war lange verletzt. Für Christian Nix war die Pause ebenfalls sehr gut. Er wäre acht Wochen mit einer Beckenverletzung ausgefallen. Hermann Huchthausen ist die gesamte Saison mit seinem Nasenbeinbruch ausgefallen. Alle stehen wieder zur Verfügung.

Einen offiziellen Trainingsstart nach der Corona-Krise haben die Arneburger noch nicht vollzogen, die Mannschaft hat sich am Donnerstag nur getroffen, um den neuen Trainer kennen zu lernen und um erste Gespräche zu führen.

Trainingsstart in Arneburg soll es erst geben, wenn die Entscheidungen vom Landes- und Kreisverband offiziell sind.

Partnerin gibt Einverständnis

Was aber hat Philipp Dieckmann dazu bewogen, das Traineramt in Arneburg zu übernehmen? „ Für mich war es erst einmal ganz wichtig, dass ich meine Partnerin mit einbezogen habe. Sie hat gesagt, geh bloß wieder zum Fußball. Ich brauchte nur ihre Zustimmung, für mich stand der Entschluss schnell fest. Ich kenne Arneburg natürlich noch als Spieler, als Kontrahent. Das war immer ein Super-Pflaster. Der Verein war mir schon immer sehr symphatisch. Warum sollte man dann nein sagen. Natürlich wird die Mannschaft immer älter. Jetzt wollen wir natürlich step bei step und nicht sofort die jungen Spieler integrieren. Für alle Sportler ist es jetzt eine komische Zeit, am Sonnabend nicht mehr zum Fußball zu gehen. Wir hoffen natürlich, dass im Kreis die Pokalsaison weitergeführt wird. Arneburg steht ja noch im Halbfinale.

Er hat auch gleich einen Wunsch an die Mannschaft: „Die Motivation, die Arneburg in den Pokalspielen gezeigt hat, muss jetzt auch in die Punktspiele übertragen werden. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wer am Wochenende da ist, wer bereit ist, auch Privates zu opfern.“

Bittner hofft auf neue Impulse

Noch einen Grund nennt Bittner für den Trainerwechsel: „Vielleicht ist es wieder mal ganz gut, dass wir fremdes Blut in den Verein bekommen und nicht versuchen, alles intern mit der Variante Spielertrainer zu lösen. Ich hoffe, dass das auch für die Spieler gut ist, wenn andere Sichtweisen oder andere Ideen kommen, neue Reize gesetzt werden.“

Zur Zielsetzung bezog er auch Stellung: „Wir wollen uns keine großen Ziele setzen. Es geht uns wirklich darum, die jungen Spieler einzubauen, mit allen Konsequenzen, auch wenn es Negativergebnisse gibt. Kommen sie zum Training, bekommen sie ihre Spielzeit. Sie sollen ihre Erfahrungen sammeln. Wir wollen natürlich nicht gegen den Abstieg spielen. Oben zu spielen, ist weit hergeholt.“

Dieckmann: „Ich denke, die Landesklasse wird in der nächsten Saison sehr ausgeglichen. Die Mannschaften, die oben stehen, haben doch extreme Abgänge zu verzeichnen. Ich denke, da an Liesten oder Salzwedel. Favorit ist für mich klar Wahrburg.“