Der FSV Saxonia Tangermünde hat beim Osterburger FC zu einem Testspiel gastiert.

Osterburg l In einer Vorbereitungspartie auf die neue Fußballsaison hat der Osterburger FC eine klare 2:6-Pleite gegen den FSV Saxonia Tangermünde einstecken müssen. Besonders der erste Abschnitt der Elbestädter war nah an der Perfektion, wobei es ihnen der OFC in etlichen Szenen auch zu leicht machte.

Saxonia belohnt gute Anfangsphase

Die Gäste übernahmen sofort das Kommando und ging bereits in der Anfangsphase in Front. Eine gut rausgespielte Aktion brachte in der neunten Minute das 1:0 von Alexander Klitzing.

Die Gastgeber warteten auf Umschaltmomente, die wurden von Saxonia komplett unterbunden. Schon in vorderster Front gingen die Angreifer der Gäste drauf und erzwangen so immer wieder leichte Ballgewinne.

In der 20 Minute fiel zwangsläufig das 2:0. Nach einem Eckball war Rosario Schulze mit dem Kopf erfolgreich. Osterburg kam nicht zum Durchatmen.

Die Lenz-Truppe blieb aggressiv. Alexander Klitzing legte schell das 3:0 nach. Auch in der Folge kamen die Biesestädter überhaupt nicht zum Zug. Saxonia bestrafte jeden Fehler gnadenlos und verwertete alle Möglichkeiten.

Vorentscheidung vor der Pause

Nicht zu bremsen war vor allem Alexander Klitzing, der durch die Osterburger Abwehr spazierte. Nach 34 Minuten bereitete Klitzing zunächst das 4:0 vor, umkurvte hierbei auch Torwart Marc Brehmer, legte aber nochmals quer, sodass Janis Kämpfer nur noch einschieben brauchte. Kurz darauf gab es fast eine Kopie. Osterburg stand wieder zu weit von den Gegnern weg. Rosario Schulze steckte die Kugel auf Klitzing durch, der diesmal Tom Künnmann bediente. Im zweiten Anlauf bezwang dieser Torwart Brehmer, der zuvor noch abwehren konnte – 5:0 Tangermünde. „Wir bekommen keinen Druck auf den Gegner“, beschwerte sich OFC-Kapitän Philipp Magerin bei seinen Mitspieler.

OFC nach der Pause stabiler

Kurz vor dem Wechsel gab es dann den ersten Lichtblick bei den Platzherren. Nach einem Freistoß von Saxonia an der Eckfahne, wehrten die Gastgeber ab. Marius Melms wurde an der Mittelinie bedient, stürmte Richtung gegnerisches Tor und schloss bombensicher zum 1:5-Pausenstand aus Sicht der Heimelf ab.

Im zweiten Durchgang gab es ein anderes Bild. Saxonia brachte fünf neue Spieler. Die Gäste fanden nicht mehr so in ihren Rhythmus. Osterburg war nun auch dichter und aggressiver am Mann. „Jungs, das ist nichts mehr hier“, rief Saxonia Coach Steffen Lenz seinen Spielern zu.

Wie zu Bestätigung entwischte Moritz Noack auf der rechten Seite. Die Eingabe verlängerte Tristan Gehne auf Marius Melms.

Stark setzt den Schlusspunkt

Der Torschütze scheiterte an Keeper Dave Kuß, doch den Abpraller versenkte Lennart Müller zum 2:5. Die Gäste kamen nicht mehr in ihre Abläufe. Kurz vor dem Ende gab es schließlich doch noch ein Erfolgserlebnis. Florian Stark erhöhte noch zum 6:2-Endstand.

So blieb es vor den 143 zahlenden Zuschauern bis zum Abpfiff des guten Schiedsrichters Max Goroncy.

Statistik

Osterburger FC: Brehmer - Müller, Franz, Thiedke, Metzlaff, Bucholz, Noack, Rieger, Koehn, M. Melms, Magerin, (Sachse, L. Melms, Hesse, Gehne).

Saxonia Tangermünde: Kuß - Döhmann, Bäther, Künnemann, Lautenschläger, Lenz, Stark, Kämpfer, Doerjer, Klitzing, Schulze, (Kaul, Kühne, Lemke, Lehmann, Liebisch).

Torfolge: 0:1 Alexander Klitzing (9.), 0:2 Rosario Schulze (20.), 0:3 Alexander Klitzing (22.), 0:4 Janis Kämpfer (34.), 0:5 Tom Künnemann (36.), 1:5 Marius Melms (43.), 2:5 Lennart Müller (67.), 2:6 Florian Stark (87.).