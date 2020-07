Der FSV Saxonia Tangermünde hat einen neuen Vorstand gewählt.

Tangermünde l Thomas Staudt ist neuer Vorsitzender des FSV Saxonia Tangermünde. Der bisherige Chef, Marko Roßnick, der aus zeitlichen Gründen den Vorsitz abgab, ist jetzt neuer sportlicher Leiter und Stellvertreter des Vorsitzenden.

Weiterhin wurden in den neuen Vorstand des Fußballvereins in der Elbestadt gewählt: Christian Behr (Schatzmeister), Justin Miemel (Jugendsportleiter) und Saskia Döhmann (Kinder- und Jugendschutzbeauftragte). Alle wurden am Montagabend bei der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.