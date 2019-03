Die Fußball-Landesklasse wacht aus dem Winterschlaf auf. Es steht der 14. Spieltag auf dem Programm.

Stendal l Saxonia Tangermünde erwartet Spitzenreiter Heide Letzlingen Zudem gibt es drei ostaltmärkische Derbys. Krevese empfängt Möringen. Schlusslicht Grieben trifft auf Uchtspringe und bereits um 12 Uhr kicken Tangerhütte und Osterburg. Alle anderen Spiele beginnen um 15 Uhr.

Eine knackige Aufgabe hat Tangermünde vor der Brust. Mit Letzlingen wartet der Tabellenführer auf die Elbestädter. Die Mannschaft von Trainer Dirksen Höft hat in der Hinrunde nur ein Spiel verloren. In der Vorbereitung haben sich die Heidekicker, abgesehen von der zweistelligen Niederlage gegen Oberligist Lok Stendal, gut präsentiert. Offen ist bei Saxonia, ob Jonas Lehmann mitwirken kann. Er verletzte sich im Testmatch gegen Goldbeck am Knöchel, fehlte zuletzt im Vorbereitungsspiel bei Post Stendal.

Möringer SV gastiert in Krevese

Krevese ist Gastgeber für Möringen. Schaut man auf die nackten Zahlen, sind die Gäste zu favorisieren. Möringen ist als dritter der Tabelle die beste ostaltmärkische Mannschaft. In der Vorbereitung lief es bei den Männern von der Pappelarena recht ordentlich. Zuletzt gab es noch zwei Erfolge in Testpartien. Krevese musste dagegen am vergangenen Wochenende gegen Kreisoberligist Rossau auf Kunstrasen in Osterburg eine gewaltige Schlappe einstecken. Doch auf dem heimischen Gänseberg dürfte es ein anderes Spiel werden.

Das Hansens-Team steht mit 18 Zählern auf Rang acht und hat ordentliche zehn Punkte Luft zu einem Abstiegsplatz. Doch im Vorjahr lieferte der KSV auch eine schwache Rückrunde ab und konnte sich gerade noch retten. Das soll dieses Jahr nicht wieder passieren. An das Hinspiel werden sich die Kreveser gern erinnern, fegten sie den MSV 8:1 aus deren heimischer Pappelarena. Beim MSV ist Tim Reiter gesperrt. Zudem fehlen Philip Lauck und Axel Jaeger.

Anpfiff in Tangerhütte vorverlegt

High Noon – 12 Uhr mittags heißt ein bekannter Western. Ob beim Spiel Tangerhütte gegen Osterburg auch so scharf geschossen wird, bleibt abzuwarten. Zu der frühen Anstoßzeit kommt es, weil die Akteuere aus der Biesestadt anschließend noch ordentlich Gas beim Karneval geben wollen. Der feiert sich natürlich besser mit einem Sieg.

Schon im Hinspiel ärgerte Tangerhütte den Kontrahenten. Germania holte am ersten Spieltag einen 1:3-Rückstand auf. Patrice Boehm traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:3. Der OFC hat eine durchwachsene Hinrunde gespielt, möchte den Blick eher nach oben richten, als das Wort Abstiegskampf in den Mund zu nehmen. Für die Tangerstädter zähl dagegen jeder Zähler in Richtung Klassenverbleib.

Uchstpringe favorisiert in Grieben

Der SV Grieben empfängt Uchtspringe. Die Gastgeber haben eine schwarze Hinserie hinter sich und bisher keinen einzigen Punkt geholt. Die Siege bei den beiden Vorbereitungspielen, sollten aber durchaus Selbstvertrauen bringen. Uchtspringe hat sich im Winter nochmal mit drei Akteueren verstärkt, hatte in den Vorbereitungsspielen trotzdem weiterhin sorgen, um elf Spieler auf den Platz zu stellen. Kapitän Thomas Roggenthin fällt verletzungsbedingt länger aus. Manuel Stoppa dagegen steht nach einem Mittelfußbruch vor der Rückkehr, ist aber sich noch nicht bei 100 Prozent. Trotzdem sind die Gäste nach der guten Hinrunde Favorit.