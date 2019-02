Der Fußball-Kreis­oberligist Schinner SV Eintracht hat zwei Testpartien absolviert.

Schinne l Gegen Post Stendal II gab es am Sonnabend eine 1:2-Niederlage. Sonntag folgte ein 4:1 über Brettin/Roßdorf für den Schinner SV Eintracht.

Schinner SV Eintracht - Post SV Stendal II

Die Gastgeber absolvierten dieses Vorbereitungsspiel mit zahlreichen Akteuren aus der zweiten Mannschaft. Zudem hatten die Schinner etliche kräftezehrende Einheiten in der Woche und noch am Sonnabend Vormittag absolviert. „Wir haben keine gute Leistung gezeigt“, legte Trainer Gordon Besa den Finger in die Wunde. Die Eintracht probierte in diesem Match einiges aus. Das ging gewaltig daneben. Post Stendal II kam zu vielen Chancen, traf mehrfach Latte und Pfosten. Teilweise war die Chancenverwertung der Röxer schon kläglich.

So gab es dann auch die Strafe. Praktisch aus dem Nichts zimmerte Marcel Schwiertz per sehenswertem Schuss die Kugel in den Winkel zum 1:0 für Schinne. Don-Julian Carsten Teske glich noch vor der Pause zum 1:1 aus. Weil die Gäste ihre Chancen nicht nutzten sah alles nach einem Remis aus. Kurz vor dem Ende traf Teske doch noch zum Erfolg der Postler.

Schinner SV Eintracht - Post SV Stendal II 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 Schwiertz (31.), 1:1, 1:2 Teske (36., 88.).

Schinner SV Eintracht - TSV Brettin/Roßdorf

Die Gäste reisten nur zu zehnt an. Schinne ließ auch nur zehn Akteure auflaufen. „Es war eine gute Partie mit viel Platz auf dem Rasen. So haben wir unsere Qualitäten ausgespielt und hätten am Ende noch etwas höher gewinnen können“, erklärte Besa. Die personell etwas besser besetzte Eintracht nahm das Heft schnell in die Hand. Beim Führungstreffer überrumpelten sie die Gäste. Marcel Weidebach führte einen Freistoß schnell aus. Raphael Maciejewski stand so frei vor dem Tor und netzte zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Maciejewski auf 2:0. Kevin Asmmann hatte die Kugel vor das Tor gebracht und irgendwie landete das Leder nach einem gestochere im Kasten. Mit dem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang sorgte Kevin Assmann dann schnell für klare Verhältnisse. Nach 47 Minuten traf er zunächst zum 3:0. Nach einer guten Stunde ließ Assmann auch noch das 4:0 folgen. Damit war das Match entschieden. Gegen Ende kam der Gast noch zum Ehrentor. Der eingewechselte Robert Fietz reagierte zudem noch zweimal stark, verhinderte weitere Tore. Schinne ließ zudem auch noch Möglichkeiten aus.

Schinner SV Eintracht - TSV Brettin/Roßdorf 4:1 (2:0).

Torfolge: 1:0, 2:0 Maciejewski (21., 26.), 3:0, 4:0 Assmann (47., 62.), 4:1 Helm (76.).