Der Schinner SV Eintracht hat den Post SV Stendal II zum Testspiel empfangen.

Schinne l Der Fußball-Kreis­oberligist Schinner SV Eintracht hat einen ersten Test gegen den möglichen Kreisliga­aufsteiger Post Stendal II klar 6:1 gewonnen.

Hausherren wie aus einem Guss

Die Gastgeber hatten reichlich Personal zur Verfügung für die Partie, die über dreimal 30 Minuten ausgetragen wurde. Trainer Gordon Besa schickte zunächst die trainingsfleißigsten Akteure auf das Feld. Damit lag er genau richtig. Bereits nach vier Minuten lag die Kugel im Netz. Eine Ecke von Hagen Grell, auf den langen Pfosten, köpfte Kevin Raue zum 1:0 in die Maschen. Die Eintracht blieb dran. Nach einem abgewehrten Freistoß von Abwehrchef Michael Mauer kam die Kugel zu Florian Täger. Der steckte zu Hagen Grell durch – 2:0 Schinne.

Sekunden später verpasste Jens Kuschmider den dritten Treffer. Der Abschluss zischte am langen Pfosten vorbei. Nach einer Viertelstunde hatte Post seine beste Chance. Benjamin Schönherr scheiterte am Schinner Schlussmann Danilo Wetzel. Auf der Gegenseite ging dann der Post-Keeper etwas zu forsch auf Florian Täger los – Elfmeter. Diesen nutzte Hagen Grell zum 3:0. Schinne fand auch danach immer wieder Lücken. Jens Kuschmider ließ auch seine zweite Gelegenheit aus, scheiterte am Torwart. Nach 26 Minuten erhöhter er aber zum 4:0.

Eintracht macht halbes Dutzend voll

Die Hausherren wechselten in der Folge erstmal kräftig durch. Der nach einem Kreuzbandriss erstmals wieder mitwirkende Tony Kulbida, man merkte ihm die lange Pause noch an, schoss eine hunderprozentige Chance neben das Gehäuse. Jens Heinicke sein Abschluss auf der anderen Seite war ebenfalls nich präzise genug. Nach 51 Minuten vertendelten die Gäste das Leder in der eigenen Hälfte. Clemens Manecke zog entschlossen aufs Tor und schob zum 5:0 ein. Mit Beginn des dritten Viertels erhöhte Jan Otto auf 6:0. Per Elfmeter betrieb Michael Arndt Kosmetik.

Statistik

Torfolge: 1:0 Raue (4.), 2:0, 3:0 Grell (11., 18/FE), 4:0 Kuschmider (26.), 5:0 Manecke (51.), 6:0 Otto (64.), 6:1 Arndt (67./FE).