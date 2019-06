Der Osterburger FC hat sich den Kreispokal 2018/19 der B-Junioren gesichert.

Stendal l Im Finale wurde Kreisligist SV Eintracht Lüderitz knapp 2:1 (1:0) bezwungen. Bevor das Spiel auf dem Sportplatz des Post SV Stendal los ging, wurde Stefanie Klähn aus den Reihen der Lüderitzer Eintracht durch Abteilungsleiter Fußball, Jens Tuchen, verabschiedet. Sie schließt sich in der kommenden Saison der Frauenmannschaft der SG Tangermünde/Wittenmoor an.

Auch auf Seiten der Osterburger gab es eine Verabschiedung. Fred Theuerkauf hört als Trainer auf und seine Jungs wollten ihm zum Abschluss noch den Kreispokalsieg widmen.

Die Partie riss die gut 151 Zuschauer nicht gerade vom Hocker. Viele kleine Nicklichkeiten führten zu Unterbrechungen, so dass ein Spielfluss kaum zu Stande kam.

Bilder Stefanie Klähn (SV Eintracht Lüderitz) wurde zur besten Akteurin des Spiels ausgezeichnet. Foto: Jeannette Heinrichs



Vincent Rene Tober (Eintracht Lüderitz, links) im Duell mit Dorian Georg Mauer (Osterburg). Foto: Jeannette Heinrichs



Julius Tasch mit Glnazparade

So waren Torchancen auch rar gesät und die Partie fand zwischen den Strafräumen statt. Für den ersten Aufreger sorgte Osterburgs Yannick Behrend. Einen Freistoß zirkelte er genau auf den Kasten der Lüderitzer. Doch Keeper Oliver Julius Tasch war auf dem Posten und klärte spektakulär zur Ecke (12.).

Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiele, mit leichten Vorteilen für die Biesestädter. Aber die Eintracht stemmte sich dagegen und Stürmer Khader Aden Mohamed sorgte ein ums andere Mal für Gefahr. Erst kurz vor der Pause kamen die Lüderitzer zu ihrer ersten Möglichkeit. Nach einem Freistoß köpfte Pascal Kiemann das Leder über den Kasten.

OFC-Führung vor der Halbzeit

Den Abschluss der ersten Halbzeit setzte der OFC. Ein schöner Alleingang von Moritz Noack endete mit der 1:0-Führung der Biesestädter. Tasch war zwar noch dran, verhinderte den Gegentreffer aber nicht.

Der zweite Abschnitt begann mit guten Offensivaktionen beider Teams, Arne Schlemmer scheiterte in der 45. Minute an Tasch. Im Gegenzug spitzelte Mohamed das Leder an OFC-Keeper Jonas Theuerkauf zum 1:1 vorbei (46.).

Schiedsrichter hat viel zu tun

Alles war wieder offen und Schiedsrichter Burkhard Burchert hatte alle Hände voll zu tun, um die Gemüter auf dem Platz zu beruhigen und zog sich das eins ums andere Mal den Unmut der Lüderitzer zu.

Nach 64. Minuten guckte Schlemmer Keeper Tasch gekonnt aus und vollendete zur 2:1-Führung für Osterburg. Die Eintracht wollte sich damit nicht zufrieden geben, doch zwingende Torchancen sprangen nicht heraus. Zu allem Überfluss sah Mohamed in der 77. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Damit war die Niederlage besiegelt und nach Abpfiff von Burchert feierten die Osterburger den Kreispokalsieg.