Der 1. FC Lok Stendal muss voerst auf die Dienste zweier Leistungsträger verzichten

Stendal l Ganz bitter für den Fußball-Oberligisten 1. FC Lok Stendal.

Steven Schubert und Martin Gödecke, die sich am Sonnabend in Brandenburg verletzten, fallen zwei bis vier Wochen aus. Sie stehen somit am Sonntag im Oberliga-Punktspiel gegen Zehlendorf und auch am 1. Mai im Landespokal-Halbfinale gegen Halberstadt nicht zur Verfügung.