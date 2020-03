In der Landesliga Nord fand der 19. Spieltag statt.

Ummendorfer SV - SV Irxleben 3:4 (1:2)

Stendal l Die Gäste fanden besser in die Begegnung und gingen durch Treffer von Tobias Herrmann und Simon Schwenke früh in Führung. In der 21. Minute gelang dann Cedrik Staat der Anschlusstreffer zum 1:2. Im zweiten Spielabschnitt baute Tobias Herrmann die Führung der Irxlebener aus, bevor erneut Cedrik Staat zum Anschluss traf. In der Schlussphase der Partie war es schon wieder Tobias Herrmann, der das 2:4 erzielte. Felix Krause markierte zwar das 3:4, doch am Ende blieb es bei einem Sieg der Gäste aus Irxleben.

MSV Börde - Blau-Weiß Niegripp 5:2 (2:2)

Nach einem frühen Eigentor der Magdeburger drehten die Landeshauptstädter das Spiel und gingen nach Treffern von Patrick Kreutzer und Alexander Schüssler in Führung. Marco Westhause glich noch vor der Pause wieder aus. Im zweiten Durchgang dominierte Magdeburg und erspielte sich viele Torchancen. Folgerichtig gewann der MSV mit 5:2.

Magdeburg-Neustadt - Warnau 3:4 (2:2)

Bryan Julien Arndt brachte die Gastgeber nach nur sieben Minuten in Führung. In der Folge drehten Kevin Schmoock und Roman Arndt das Spiel, bevor Leon Harter für Magdeburg ausglich. Nur fünf Minuten später traf Ricardo Hain zum 2:3-Pausenstand, den er in der 64. Minute auf 2:4 ausbaute. Ein Elfmeter brachte die Gastgeber zum 3:4, doch an der Niederlage änderte das am Ende nichts mehr.

Blankenburger FV - MSC Preußen 1:3 (0:0)

Nach einer ruhigen ersten Halbzeit brachte Marcus Schwarzenberg Blankenburg per Strafstoß in Führung. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit drehten die Gäste dann die Begegnung. Ein Tor von Ian Straußenberg und zwei Treffer von Lukas Koch bescherten den Preußen den Auswärtssieg.

Heyrothsberge - Union Schönebeck 3:1 (2:1)

Christian Krümling und Tobias Thormeier brachten Union Heyrothsberge in der Anfangsphase dieser Partie in Führung. Erik Nordmann gelang dann in der 27. Minute der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit machte dann Tobias Thormeier mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Sieg der Gastgeber klar.

Ottersleben - Schwarz-Weiß Bismark 1:0 (1:0)

Nach einer erignisarmen Anfangsphase brachte Dominic Carl die Gastgeber in Führung. Bismark versuchte in der verbleibenden Zeit die drohende Niederlage zu verhindern, doch Otterslebens Abwehr hielt den Angriffen stand, sodass der VfB am Ende mit 1:0 gewann.

Möringer SV - SSV 80 Gardelegen 1:3 (0:1)

Der Tabellenführer erwischte einen exzellenten Start. Sascha Enrico Gütte traf nach nur fünf Minuten zum 0:1. In der zweiten Halbzeit baute Martin Gille die Führung zunächst aus, bevor Aaron Kaul den Anschlusstreffer erzielte. Eliano-Neal Mertens machte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Sieg für Gardelegen klar.

SV Stassfurt - Grün-Weiß Ilsenburg 1:3 (0:0)

Die erste Halbzeit verlief torlos. Im zweiten Durchgang machten Dawid Lozinski und Vsevolods Camkis jeweils ein Tor und brachten Ilsenburg so in Front. Jakob Donner erhöhte wenig später auf 0:3. Kurz vor Schluss gelang dann auch Staßfurt ein Treffer, doch dieser kam zu spät, um die Niederlage zu verhindern.