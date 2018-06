Der 30. und letzte Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, war an Spannung nicht zu überbieten.

Statistik Medizin Uchtspringe – FSV Heide Letzlingen 6:1 (3:0) Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (37.), 2:0 Mathias Lenz (41.), 3:0 Chris Schewe (42.), 4:0 Marcel Nrinkmann (52.), 4:1 Tobias Benecke (54.), 5:1 Christoph Scheel (71.), 6:1 Johannes Neuber (87.) Medizin Uchtspringe: Alexander Schulz – Leon Rothe, Lichael Adam, Manuel Stoppa, Christoph Scheel, Chris Schewe, Daniel Herrmann, Damian Ahrendt, Marcel Brinkmann (76. Johannes Neuber), Robin Stoppa, Mathias Lenz FSV Heide Letzlingen: Eric Paschold – Detlef Mertens, Sebastian Ilze, Tobias Benecke, Andreas Schmidt, Falk Altrock, Fabian Schlamann, Stefan Saluck, Marc Schlamann, Björn Bannier, Dirk Lamprecht (65. Nico Voigt) SV Liesten 22 – SSV 80 Gardelegen 3:4 (3:0) Tore: 1:0 Matthias Wiese (6.), 2:0 Lucas Bresch (27.), 3:0 Marcin Maciej Galkowski (33.), 3:1 Florian Scheinert (47./ Strafstoßtor), 3:2 Florian Scheinert (67./ Strafstoßtor), 3:3 Daniel Leberecht (72.), 3:4 Clemens-Paul Berlin (90+3.) SV Liesten 22: Dawid Mateusz Szczerbik – Matthias Wiese, Pawel Zdzislaw Kijewski, Lucas Bresch, Rene Mangrapp, Sebastian Grzegorz Kordus, Marcin Maciej Galkowski, Niels Bierstedt (90. Steffen Mangrapp), Timm Müller (46. Stephan Benecke), Henning Glameyer (63. Martin Böhm), Steven Beck SSV 80 Gardelegen: k.A. - Stephan Frädrich, Hannes Malek (46. Maurice Bogdahn), Clemens-Paul Berlin, Andy Stottmeister, Simon Bache, Daniel Leberecht (82. Sascha Enrico Gütte), Michael Hille (40. Frank Fehse), Martin Gille, Florian Scheinert, Xaver-Dan Haak SV Grieben – Osterburger FC 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Aaron Kaul (43.), 1:1 Robert Schmidt (83.) SV Grieben: Marcus Gallinat (46. Tobias Eckhardt) – Johann Riebold, Bennet Kaul, Gunnar Wende, Lucas Brandt, Dennis Demolli (56. Martin Albrecht), Aaron Kaul, Christian Welzin, Max Häußler, Torben Konau, Thomas Eckstedt Osterburger FC: Marc Brehmer – Leon Franz, Jakob Gernecke (68. Robert Schmidt), Lennart Müller, Michel Kautz, Marius Müller (52. Benjamin Wolligandt), Hendrik Romahn, Rik Ruhi Christiansen-Weniger (60. Martin Muhl), Chris Koehn, Marius Melms, Phillip Magerin SV Heide Jävenitz I – Möringer SV 0:10 (0:7) Tore: 0:1 Kevin Beyer (17.), 0:2 Marten Klwéwitz (21.), 0:3 Sven Lübke (28.), 0:4 Philipp Kühne ((31.), 0:5 Patrick Huch (34.), 0:6 Sven Lübke (38.), 0:7 Sven Lübke (45.), 0:8 Tim Reiter (46.), 0:9 Philipp Kühne (54.), 0:10 Niklas Wendt (90./ Strafstoßtor) SV Heide Jävenitz I: Torsten Heinze (57. Domenik Papenfuß) – Marcel Wolter, Nico Müller, Sven Martin Kunze, Dave Siegmund, Julian Renz, Rene Schubert (72. Karsten Steiniger), Sven Weber, Marvin Bogdahn, Philipp Beck, Sven Körner Möringer SV: John Ziesmann – Marten Klewitz (51. Niklas Wendt), Kevin Beyer, Thomas Genderjahn (54. Andreas Bade), Paul Schönburg, Philipp Kühne, Sven Lübke (48. Sebastian Engels), Fabian Ehricke, Axel Jaeger, Patrick Huch, Tim Reiter TuS Wahrburg – Rot-Weiß Arneburg 4:0 (4:0) Tore: 1:0 Hari Karaterzyan (1.), 2:0 Tim Prenzel (25.), 3:0 Tim Prenzel (32.), 4:0 Marlon Orlando Escobar Rodas (34.) TuS Wahrburg: Leonardo Junior De Oliveira – Luiz Adriano Ferreira da Conceicao (80. Philipp Rieke), Paulo Guilherme Braga Catharino Dos Santos, Pascal Wennrich, Marco Zimmermann, Marlon Orlando Escobar Rodas, Tim Prenzel, Thiago da Silva Magon (46. Maik Audorf), Ramon Schröder, Hari Karaterzyan, Felix Belling (46. Christian Müller-Bollenhagen) Rot-Weiß Arneburg: Stephan Boy – Markus Becker (73. Daniel Michaelis), Danny Kiefel, Hermann Huchthausen, Bakary Bamba (56. Mario Bittner), Christian Nix, Dennis Wiechmann, Daniel Blume, Christopher Bünnig, Karsten Müller, Norman Hass FSV Havelberg – FSV Saxonia Tangermünde 5:2 (2:2) Tore: 0:1 Janis Kämpfer (8.), 1:1 Jürgen Betker (15./ Strafstoßtor), 1:2 Carlos Hoffmann (18.), 2:2 Jürgen Betker (20.), 2:3 Carlos Hoffmann (50.), 2:4 Mudar Haddaja (52.), 2:5 Florian Stark (60./ Strafstoßtor) FSV Havelberg: Kenny Jährlich – Mario Gieseler, Toni Leppin, Robert Fritze, Kevin Brecht-Matus, Steven Möbius (75. Paul Ziems), Sven Leppin (75. Adrian Blümner), Jürgen Betker, Thoralf Gennermann, Michael Seidel (66. Jakob Swiderski), David Stamer FSV Saxonia Tangermünde: Dave Kuß – Carlos Hoffmann (87. Rodar Hussein), Franz Döhmann, Mudar Haddaja, Sebastian Bäther, Nils Lautenschläger, Abdulghane Turkmane, Florian Stark, Daniel Gross, Janis Kämpfer, Jonas Lehmann SV Grün-Weiß Potzehne – SV Eintracht Salzwedel 09 I 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Joey Krüger (17.), 1:1 Niclas Bartsch (60.), 1:2 Sebastian Heuer (81.) SV Grün-Weiß Potzehne: Patrick Schmidt – Lars Hering (69. Rico Klement), Enrico Bierstedt, Roy Bröckel (70. Marcu Grieger), Pascal Bischoff, Kai Klose, Thomas Müller, Michael Lippert, Niclas Bartsch, Torsten Seeger (5. Philipp Seiler), Maik Krehl SV Eintracht Salzwedel 09 I: Jonathan Gehrke – Gregor Roth, Stefan Heuer, Marcel Peters, Joey Krüger, Sebastian Heuer, Pascal Kreitz (82. Habtom Solomon Yohannes), Niklas Gille, Lukas Biermann, Denny Liebrecht, Jan Plewe (46. Alf Müller) MTV 1880 Beetzendorf – Kreveser SV 0:5 (0:3) Tore: 0:1 Jann Grünwald (14.), 0:2 Sven Hintze (23.), 0:3 Jann Grünwald (24.), 0:5 Björn Fankner (88.) MTV 1880 Beetzendorf: Markus Thiel – Tim Stapel, Michael Banse, Gordon Bock, Sebastian Eder, Daniel Stehr, Sebastian Spychalski (51. Robert Diekmann), Hannes Schulz, Holger Fritsche (34. Bennet Sobolowski), Nico Schulz, Marcus Wotabeck (38. Fabian Panhey) Kreveser SV: Björn Diezel – Yannik Hannemann (87. Andreas Tiede), Nils Pieper (68. Dastin Ziems), Lars Pieper, Jann Grünwald, Steven Hohmeier, Manuel Neumann (61. Björn Fankner), Sven Hintze, Robert Grünwald, Benjamin Gehne, Philip Brünicke

Stendal l In der Fußball-Landesklasse war der 30. Spieltag an Spannung nicht zu überbieten, was den Aufstiegskampf an ging.

Spitzduo spielt in Liesten

In Liesten traf das Spitzenduo aufeinander. Der Gastgeber SV Liesten zeigte gleich in welche Richtung es gehen soll. Wiese, Bresch und Galkowski sorgten bis zur 34. Minute für ein eigentlich beruhigendes 3:0. Bis zur Halbzeit blieb es auch dabei.

Aber nach dem Seitenwechsel hatte wohl SSV-Coach Norbert Scheinert in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Trainersohn Florian sorgte mit dem ersten verwandelten Foulelfmeter für das 1:3 (48.). In der 69. Minute traf er wieder Punkt zum 3:2.

Spannende Schlussphase

In den letzten 20 Minuten knisterte es förmlich auf dem Platz vor Spannung. Liesten hätte der Punkt zum Staffelsieg gereicht, doch die Gardelegener mussten schon gewinnen. Und das taten sie tatsächlich noch. Xaver Dan-Haak traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 4:3, das hatte wohl keiner mehr so richtig auf dem Zettel.

Der Jubel kannte nach dem Schlusspfiff von Tim Kohnert keine Grenzen, während die Liestener es nicht fassen konnten, den fast sicheren Aufstieg doch noch aus der Hand gegeben zu haben. Das bessere Torverhältnis brachte die Entscheidung. Die Gardelegener haben im Saisonverlauf sechs Tore mehr als die Tangermünder geschossen. Da half dem FSV Saxonia auch nicht der 5:2-Sieg über den FSV Havelberg.

Auch im Abstiegskampf ist die Entscheidung gefallen. Der Kreveser SV siegte beim MTV Beetzendorf deutlich mit 4:0 und hat es aus eigener Kraft geschafft. Der FSV Havelberg muss nach einer kämpferisch starken Rückrunde den Gang in die Kreisoberliga gehen.