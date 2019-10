In der Landesliga Nord fand der achte Spieltag statt.

Stendal l Der SSV Gardelegen bleibt weiter die Mannschaft der Stunde in der Landesliga. Im Spiel gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gewannen die Scheinert-Elf souverän und steht somit wieder auf Platz ein.

B-W Niegripp - Union Heyrothsberge 0:3

Die Gastgeber konnten in der bisherigen Saison noch kein Spiel gewinnen. Die Gäste aus Heyrothsberge erspielten sich in der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung, die sie im zweiten Durchgang zum 3:0-Erfolg ausbauen konnten.

SV Irxleben - SW Bismark 2:5

Nach der frühen Führung der Bismarker glichen die Gastgeber zunächst aus. Kurz vor der Pause erneuerten die Gäste dann den Vorsprung. Im zweiten Spielabschnitt war Bismark weiterhin das leicht bessere Team. Irxleben glich zwar zu Beginn der Halbzeit aus, kassierte allerdings im weiteren Spielverlauf drei Tore.

Havelwinkel Warnau - U. Schönebeck 1:1

Der SSV Havelwinkel Warnau erspielte sich in der ersten Halbzeit eine knappe Führung. Im zweiten Durchgang versuchte Union, die drohende Niederlage abzuwenden. In der 79. Minute wurden die Mühen der Gäste mit dem 1:1-Ausgleich belohnt.

SV Staßfurt - MSV Börde 1:4

Die Gäste starteten gut in die Begegnung. Nach 17 Minuten brachte Nico Rackwitz die Landeshauptstädter in Führung. Kurz nachdem die zweite Halbzeit begonnen hatte, erhöhte er dann mit zwei weiteren Treffern auf 3:0. Der Anschlusstreffer änderte nicht viel am Ergebnis, da die Gäste mit dem finalen 1:4 alles klar machten.

Möringer SV - Ummendorfer SV 5:1

Möringen spielte von Anfang an auf Sieg und machte schnell klar, wer dieses Spiel gewinnen würde. Nach der ersten Halbzeit stand es bereits 2:0 und auch im zweiten Durchgang blieb Möringen das dominantere Team und gewann am Ende sicher mit 5:1.

SSV Gardelegen - TuS Magdeburg 2:0

In einer recht intensiven Begegnung brauchte es einen Elfmeter in der 33. Minute, um dem Tabellenführer das 1:0 zu bringen. In der 52. Minute gelang dann Simon Bache das 2:0, das Gardelegen dann sicher verwaltete. Am Ende steht ein sicherer 2:0-Sieg zu Buche, der Gardelegen den ersten Tabellenplatz festigt.