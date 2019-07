Nach Abschluss der Saison hat der SSV Havelwinkel Warnau in der Landesliga, Staffel Nord einen hervorragenden Platz sieben belegt.

Warnau l Damit haben sich die Spieler aus dem Havelwinkel in ihrem zweiten Landesliga-Jahr noch einmal gesteigert. Am Ende waren es acht satte Punkte mehr auf dem Konto als vergleichsweise in der Landesliga-Premieren-Saison 2017/18.

Aber alles lief 2018/19 nicht wie geschmiert. Zu Beginn der Spielserie hatten die Warnauer etliche Verletzungssorgen, gaben dabei viele Punkte aus der Hand.

Personalsorgen zum Saisonstart

Trainer Ralf Franke musste sogar aus Personalsorgen Stürmer Kevin Schmoock in die Abwehr, in die Viererkette, beordern. Magere 18 Punkte holte Warnau in der Hinrunde. Der Blick in der Tabelle musste sich schon nach unten richten.

Doch das Feld der Verletzten lichtete sich im Herbst langsam. Dadurch kamen auch die Erfolge zurück. Richtig Gas gab der SSV gegen Ende der ersten und dann so richtig in der zweiten Halbserie.

130 Zuschauer pro Heimpartie

Elf Spiele in Folge blieb die Franke-Elf ungeschlagen. Satte 32 Zähler wurden in der Rückrunde geholt. Die Warnauer kassierten nach sieben Pleiten in der Hinrunde nur noch eine einzige Niederlage (1:3 bei Börde Magdeburg) und blieben in den restlichen 14 Partien unbezwungen.

„Wir haben eine Top-Rückrunde mit nur einer Niederlage gespielt. Besser hätte es für uns kaum laufen können. Wir haben oft einen Rückstand aufholen müssen, aber das hat die Mannschaft sensationell gemacht, dafür kann ich nur meinen Hut ziehen“, sagte Warnaus Co-Trainer Sebastian Schmidt.

Auf was sich die Warnauer Kicker verlassen können, das sind die Fans. Insgesamt pilgerten 1954 Zuschauer zu den Heimspielen. Das sind 130 pro Partie und Platz vier in dieser Wertung. Warnau zählt nur knapp über 200 Einwohner.

Die Mannschaft dankte es mit 33 Heimpunkten, denn besonders auf eigenem Rasen boten die Altmärker den heimischen Fans immer wieder Spiele mit Spektakel. Allen voran sind da die Siege gegen Ilsenburg (4:3), Union Heyrothsberge (5:4) oder auch SV Staßfurt 09 (4:2) zu nennen. Aber auch der Rückrunden-Auswärtserfolg bei Preussen Magdeburg war nicht unbedingt so zu erwarten.

Schmoock wird Vierter der Torjägerliste

In der aktuellen Torjägerliste platzierte sich Kevin Schmoock mit immerhin 16 Toren auf Platz vier.