Der kommende Landesligist FSV Saxonia Tangermünde (Aufsteiger zur Fußball-Landesliga) einen neuen Vorstand.

Tangermünde l An der Spitze steht nunmehr Thomas Staudt. Volksstimme-Sportredakteur Frank Kowar unterhielt sich mit dem Geschäftsführer eines Maler- und Maurerbetriebes in Tangermünde.

Volksstimme: Herr Staudt, erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Warum haben Sie für dieses Amt kandidiert?

Thomas Staudt: Es gab viele, viele Gespräche in den vergangenen 18 Monaten. Sie gipfelten darin, dass ich dass gerne machen möchte. Der Verein liegt mir am Herzen. Ich denke, man muss nicht der tollste Fußballer sein, um so einen Verein zu leiten. Ich kenne das ja vom Elbdeichmarathon. Ich will mein Netzwerk einbringen und den Verein dahin bringen, wo er hingehört.

Wo gehört Saxonia Tangermünde denn hin?

Wir sind die zweitgrößte Stadt in der Ostaltmark. Da muss auch der Fußball dementsprechend spielen.

Sie haben ja bereits den Elbdeichmarathon e.V. angesprochen. Sie sind dort Vorsitzender, bleiben Sie auch bei diesem Verein auch weiterhin Vorsitzender?

Wir haben in diesem Jahr Wahlen. Ich gehe davon aus. Ja.

Sie wären dann in Tangermünde Vorsitzender von zwei Vereinen. Denken Sie, Sie bekommen das unter einen Hut?

Wir sind ja beim Elbdeichmarathon schon einige Jahre unterwegs. Ich denke, unsere Strukturen sind so gewachsen, dass im täglichen Geschäft vieles sehr gut läuft. Damit hat man nicht jeden Tag Arbeit.

Was haben Sie sich in Ihrer Amtszeit vorgenommen, was sind die Zielstellungen?

Sportlich werde ich mich nicht einmischen. Wir wollen in der Landesliga drinbleiben, uns etablieren. Wir als Vorstand müssen dafür sorgen, dass die Jungs alles bekommen, was sie brauchen. Aber ich muss natürlich den gesamten Verein sehen, dazu gehören auch die Nachwuchsmannschaften und das Damenteam. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Mittelfristig muss auch ein Kunstrasenplatz unser Ziel sein.

Sie denken auch an einen Kunstrasenplatz. Ist das realistisch?

Für mich ja. Wir müssen ja auch Trainingsbedingungen im Winter schaffen.