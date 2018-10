Tim Reiter (Mitte) und Philipp Kühne treten mit Möringen in Osterburg an. Foto: Frank Kowar

In der Staffel 1 der Fußball-Landesklasse steht der 8. Spieltag an.

Stendal l Tabellendritter Medizin Uchtspringe empfängt das aufstrebende westaltmärkische Team des SV Liesten 22. Spielbeginn ist allgemein um 14 Uhr. Das Letzlinger Heide-Team hatte am Wochenende den Kopf noch aus der Schlinge gezogen, indem es einen 1:4-Rückstand gegen den Osterburger FC noch in einen 5:4-Heimerfolg umwandelte.

SV Grieben - Kreveser SV

Der Gastgeber hat bislang noch keinen Punkt erobern können und steht deshalb logischer Weise auf dem letzten Platz des Klassements. Doch in der Partie des SVG bei Rot-Weiß Arneburg, die 2:4 verloren wurde, waren Fortschritte erkennbar. Nun soll im Heimspiel gegen den Tabellenachten Kreveser SV jedoch unbedingt erstmals gepunktet werden. Der Kontrahent aber hat in der laufenden Saison bereits eins erreicht: Die Mannschaft ist deutlich torgefährlicher als in den Serien zuvor. Christian Rosenkranz hat bislang fünf Treffer erzielt und Jann Grünwald drei. Zusammen bringt es die KSV-Mannschaft nach sieben Spieltagen auf 16 Treffer. Das ist der viertbeste Wert des gesamten Feldes.

Osterburger FC - Möringer SV

Die Biesestädter haben sich am vergangenen Wochenende mächtig geärgert, dass sie den hohen Vorsprung in Letzlingen noch aus der Hand gegeben haben. Doch auch der MSV verlor zuletzt, und zwar mit 0:3 gegen Medizin Uchtspringe. Da streben zwei Teams Wiedergutmachung an. Die Osterburger müssen in diesem Heimspiel auf Uwe Schmidt verzichten, der sich im turbulenten Match bei Spitzenreiter Heide Letzlingen den roten Karton zeigen lassen musste.

Medizin Uchtspringe - SV Liesten

Der Tabellendritte empfängt den Siebenten des Klassements. Der Gastgeber, zuletzt 3:0-Sieger im Nachbarschaftsduell beim Möringer SV, hat bislang 15 Punkte gesammelt und ist damit Dritter des Klassements. „Damit stehen wir gut da“, schätzt Medizin-Coach Rico Matschkus ein. Sein Spielerkader ist, unter anderem wegen langwieriger Verletzungen, nicht allzu groß. Sebastian Lilge muss wegen einer Roten Karte noch die Partie gegen Liesten aussetzen, danach ist er wieder spielfähig.

„Ich bin mir sicher, dass unser Gegner Liesten in diesem Duell auf Sieg spielt. Das wird mit großer Sicherheit ein spannendes Spiel“, ist sich der Coach der Uchtspringer Mannschaft sicher. Er versprüht allerdings auch Optimismus: „Wir können insbesondere auf eine sehr gute Abwehr bauen. Außerdem erwarte ich, dass bei unserem Angreifer Marcel Brinkmann schon bald der Knoten platzt. Er braucht nur noch ein weitere Tor zu schießen. Außerdem ist die Stimmung in unserem Team derzeit ausgesprochen gut.“

Gegen die laut Trainer Michael Piotrowski „spielerisch und physisch stärkste Mannschaft der Liga“ aus Wahrburg sprang für die Liestener in der Vorwoche nach einem harten Kampf ein 2:0-Heimerfolg heraus. Damit konnten die Westaltmärker ihre Negativserie stoppen und hoffen, dass sie das Ruder nun endgültig wieder herumreißen können.

TuS Wahrburg - MTV Beetzendorf

In diesem Duell gegen die zuletzt mit 2:1 (gegen Saxonia Tangermünde) siegreichen Westaltmärker kommt es für den Gastgeber darauf an, seinem Verprechen vor Beginn der Punktspielserie 2018/19 nahe zu kommen. Das lautete, eine gute Hinserie hinzulegen, um am Ende ersthaft um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen. Das Vorhaben wurde bislang, nach sieben Spieltagen mit nur sieben Zählen ausgestattet, nur mangelhaft realisiert. Von daher ist ein Heimspielsieg gegen Beetzendorf einfach ein Muss.

TuS muss auf Thiago verzichten, weil dieser sich in der Partie beim SV Liesten nach dem Abpfiff (Rudelbildung) eine Rote Karte einfing.