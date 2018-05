In der Fußball-Landesliga fanden drei Nachholspiele statt. Symbolfoto: pixabay.com/CC0

In der Fußball-Landesliga Nord fanden drei Nachholspiele statt.

Statistik Germania Olvenstedt - SV Förderstedt 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Bode (72.), 2:0 Bode (90.) Olvenstedt: Martin Freiknecht - Rene Müller, Robert Puchowka, Patrick Kohrmann, Andreas Bode, Stefan Hallbauer, Sebastian Gasch, David Schäfer (74., Stefan Kauczor), Mirko Schröter, Daniel Dinter, Brian Schuller Förderstedt: Michael Buschke, Niklas Arms (77., Christian-Slim Homri) , Andy Buschke, Chris Kerwin, Philipp Früchtel, Christian Conrad, Justin Toure (46., Marco Janich), Maik Teutloff, Necirvan Isa, Christian Lattdorf, Michael Häuser SV Staßfurt - MSC Preussen 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hahn (51.) Staßfurt: Maik Binnebössel - Mathias Nagel, Maximilian Moye, Matthias Härtl, Felix Jesse, Benjamin Kollmann, Marcus Bolze (74., Stefan Stein) , Steven Stachowski, Matthias Lieder, Christian Horstmann, Lukas Möller MSC Preussen: Steven Ebeling - Marvin Windelband (56., Oliver Gase), Marcus Preuss, Patrick Appel, Florian Böning (62., Ruslan Fylypchuk) , Daniel Trinh, Isac Bimenyimana, Tobias Tietz, Steve Röhl, Kevin Knöffler, Martin Liebold SV Irxleben - GW Ilsenburg 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Trinh (73.), 1:1 Eigentor SV Irxleben: Daniel Koch - Adrian Reich, Andreas Krause (74., Tino Ahlemann), Christopher Partsch, Martin Zander, Simon Schwenke, Timo Lange, Andre Beck, Kevin Köhler (64., Maik Schulze), Tobias Hermann, Steven Hahn Ilsenburg: K.A. - Marcel Bräunel, Bartosz Dzieciol, Konrad Babeczko, Rodrigo Tschiedel Do Prado (74., Maik Stötzner), Tommy Berndt, Chris Heimlich, Marcin Ankudowicz, Jörg Treziak, Benedict Neugebauer, Nils Maneke (39., Maximilian Kurtz)

Staßfurt lässt Chance liegen

Der SV Staßfurt besaß im Heimspiel gegen den MSC Preussen die Möglichkeit mit einem Sieg, die Tabellenführung vom SV Westerhausen zu übernehmen. Nach torlosem Remis zur Halbzeit lag der Gastgeber durch den Treffer von Preussen-Spieler Daniel Trinh, in der 73. Spielminute, mit 0:1 in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit gelang dem SV 09 der Ausgleich durch ein Eigentor der Magdebruger Gäste. Mit dem Remis steht die Elf aus dem Salzland einen Punkt hinter dem SV Westerhausen.

Germania Olvenstedt rettet sich

Einen großen Sprung in Richtung Klassenhalt verschaffte sich Germania Olvenstedt. Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht SV Förderstedt taten sich die Hausherren langezeit schwer, ehe Toptorjäger Andreas Bode mit einem Doppelpack den 2:0-Erfolg sicherte. Durch den Sieg hat die Germania nunmehr elf Punkte Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Plätze.

Irxleben festigt Tabellenrang

Durch einen 1:0-Arbeitssieg gegen Grün-Weiß Ilsenburg hat der SV Irxleben den dritten Tabellenrang gefestigt. Steven Hahn erlöste den SVI in der 51.Spielminute mit dem Tor des Tages.

Am Pfingstmontag stehen drei weitere Nachholspiele auf dem Programm, unter anderem mit dem Altmark-Derby zwischen dem TuS Bismark und dem SSV Havelwinkel/Warnau.