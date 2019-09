Beim Frauenfußball sind wieder alle drei altmärkischen Mannschaften aktiv.

Stendal l Tangermünde empfängt Spitzenreiter Edlau. Walsleben/Rochau trifft auf Besiegdas Magdeburg und Uchtspringe muss nach Wernigerode.

Saxonia empfängt Ligaprimus

In der Elbestadt Tangermünde ist Tabellenführer Edlau zu Gast. „Wir versuchen uns erneut so teuer wie möglich zu verkaufen. Edlau ist ein schwerer Brocken, hat alles gewonnen und noch kein Gegetor zugelassen. Wir freuen uns trotzdem auf diese Aufgabe“, so Trainer Sven Bongartz. Der Coach der Saxonia-Damen hat sich an der Seitenlinie Unterstützung geholt. Andreas Witte, zuvor beim SV Grieben, untertstützt Bongartz. Die Bilanz von Edlau ist natürlich schon beeindruckend. Alle vier Partien wurden gewonnen und das Torverhältnis lautet 17:0.

Nicht gerade einfach ist auch die Partie am Sonntag für die Spielgemeinschaft Walsleben/Rochau. Gegner im Eichengrund ist Besiegdas Magdeburg. Auch diese Mannschaft hat ihre bisher drei ausgetragenen Matches gewonnen, ist somit Tabellenzweiter. Verstecken brauchen sich die Altmärkerinnen aber keineswegs, haben sie in der Vorsaison gegen diesen Kontrahenten im Heimspiel gut dagegen gehalten, unterlagen knapp mit 1:2. Am letzten Wochenende gab es für Walsleben/Rochau den zweiten Saisonzähler beim 1:1 in Dölau. „Da waren sogar drei Punkte drin“, ärgerte sich Coach Kevin Krombholz noch ein wenig. Denn die Gastgeber glichen erst in der Schlussphase per Elfmeter aus.

Das Tabellenende ziert Uchtspringe mit null Punkten. „Wir müssen Mal langsam anfangen Punkte zu holen“, meinte Trainerin Kirsten Matschkus. Sie reist mit ihrer Mannschaft nach Wernigerode. Bis auf die gesperrte Ashley Wennrich ist alles an Deck. Der Gegner hat ebenfalls noch keinen Punkt.