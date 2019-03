Mit einem 3:3 haben sich der Post SV Stendal und die SG Tangermünde in der Fußball-Landesliga der B-Junioren getrennt.

Post SV Stendal - SG Tangermünde

Es stand in dieser Begegnung einiges auf dem Spiel. Für die Postler galt es, als Schlusslicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verringern. Nicht in den Keller reinrutschen, lautete das Motto der Gäste. Die setzten ihren Plan zunächst besser um. Iven Blanek traf schon in der zweiten Minute für die SG Tangermünde.

Post brauchte eine Zeit, um sich reinzufinden, kam aber zusehends besser in die Begegnung. Das zahlte sich nach 20 Minuten aus. Daniel Borisov gelang der Ausgleichstreffer. Der gleiche Akteur ließ seine Farben wenig später erneut jubeln. Die Röxer wollten nun mehr und strebten ihren dritten Saisonerfolg an. Diesem Ziel rückten sie fünf Minuten vor der Pause näher. Markus Werle netzte zum 3:1. So ging es auch in die Kabinen.

Die SG Tangermünde hatte sich zum zweiten Abschnitt noch einmal frisch eingeschworen. Das fruchtete sofort. Deniz Tomru gelang zwei Minuten nach Wiederbeginn der Anschlusstreffer. Die Partie bewegte sich danach auf Augenhöhe. Das machte sich auch im Ergebnis bemerkbar. Conor Ahlreip glich für die Gäste vom Punkt zum 3:3 aus. So blieb es bis zum Abpfiff. Das Remis hilft eher der SG weiter.

Statistik

Post SV Stendal - SG Tangermünde 3:3 (3:1)

Torfolge: 0:1 Blanek (2.), 1:1, 2:1 Borisov (20., 26.), 3:1 M. Werle (35.), 3:2 Tomru (42.), 3:3 Ahlreip (57./FE).

SSV Gardelegen - SG Bismark/Brunau

Bismark/Brunau sieht sich einer schweren Zukunft entgegen. Beim Spitzenteam in Gardelegen war die SG chancenlos. Zunächst hielten die Gäste ihren Kasten sauber. Doch nach 20 Minuten brach Jonas Wulfänger mit dem 1:0 den Bann.

Florian Müller erhöhte fünf Minuten später auf 2:0. Die SG bemühte sich weiter um eine Resultatsverbesserung. Wilhelm Schulze erhöhte aber auf 4:0.

SSV 80 Gardelegen - SG Bismark/Brunau 4:0

Torfolge: 1:0 Wulfänger (20.), 2:0 Müller (25.), 3:0, 4:0 Schulze (64., 72.).